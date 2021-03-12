Акции ТМК на Мосбирже выросли почти на 19%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе торгов на Московской бирже растут на 18,85% к уровню закрытия предыдущей сессии и в пике достигали отметки в 73,40 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:58 мск.

В пике акции компании росли на 21,11%, достигая 74,80 руб. за штуку.

По состоянию на 13:26 мск бумаги ТМК находились на уровне 73,42 руб. (+18,88%).

Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 руб. на одну обыкновенную акцию.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.