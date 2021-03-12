ТМК может выплатить дивиденды в размере 9,67 руб. на акцию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТMK) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в материалах ТМК.

Всего на выплату дивидендов за период компания может направить почти 10 млрд руб.

Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 26 апреля. Собрание акционеров компании состоится 15 апреля.

Согласно дивидендной политике, ТМК выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО с учетом финансовых показателей компании, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капитальных затрат и других факторов.

По итогам I полугодия 2020 года ТМК выплатила дивиденды из расчета 3 руб. на акцию на общую сумму 3,1 млрд руб.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.