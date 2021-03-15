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Акции ТМК на Мосбирже выросли на 8%

В пике цена за бумагу достигала отметки 87,2 рубля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе торгов на Московской бирже прибавили 8,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и в пике достигали отметки в 87,2 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск.

К 10:25 мск ценные бумаги компании замедлили рост до 6,7% и торговались по 85,7 руб. за акцию.

12 марта совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 руб. на одну обыкновенную акцию, после чего стоимость ценных бумаг компании подскочила на 33%.

О компании

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.

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