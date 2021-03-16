Титов предложил скорректировать программу кредитования под 3%

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Программа льготного кредитования бизнеса, который не до конца восстановился после кризиса, ФОТ 3.0 на первом этапе внедрения не показала своей эффективности и поэтому нуждается в корректировке. Об этом сообщил во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы видим, что в программу необходимо вносить доизменения, чтобы кредиты реально были востребованы бизнесом. Первые результаты внедрения говорят о том, что бизнес пока не очень понимает эффективность такой меры", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в частности, нужно расширить субъектность - выдавать кредит "не только тем предпринимателям, которые воспользовались программой ФОТ 2.0". Также он считает необходимым предусмотреть возвратность кредитов при выполнении условия сохранения занятости, как это было в программе ФОТ 2.0. "Сейчас нужно сохранять занятость и при этом через полгода возвращать средства", - указал Титов.

1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, которые не восстановились. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма.