В ФРГ заявили, что "на разных уровнях" обсуждали санкции против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Германии на разных уровнях и в координации с европейскими партнерами обсуждало с администрацией США вопрос санкций против участников проекта "Северный поток - 2" и считает, что трубопровод позволит покрыть потребности ЕС в газе. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на соответствующий запрос фракции Свободной демократической партии Германии в Бундестаге. Документ опубликован в среду на сайте парламента.

"Правительство на разных уровнях обсуждало с администрацией США отвергаемые кабмином ФРГ санкции и угрозы санкций, связанные с реализацией "Северного потока - 2", - отмечается в ответе. Кабмин ФРГ напомнил, что Германия вместе с партнерами ЕС в 2020 и 2021 годах участвовала "в демаршах нескольких стран ЕС", направленных против ограничений США. "Правительство ФРГ находится в контакте с правительством США по вопросу угроз введения санкций против германских и европейских компаний. Такие переговоры носят конфиденциальный характер", - отметили власти ФРГ.

В Берлине подчеркнули, что отказ от угольной энергетики "может в среднесрочной перспективе повысить потребность в природном газе в Европе, которую, с точки зрения правительства, позволит покрыть "Северный поток - 2". К тому же трубопровод "соответствует современным техническим требованиям", указывается в документе.

Кроме того, в ответе кабмина отмечается, что власти земли Мекленбург - Передняя Померания не согласовывали с федеральным правительством создание специального экологического фонда, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток - 2". "Правительство исходит из того, что он будет соблюдать национальное и европейское законодательство", - отмечается в документе.

19 января в регионе был официально учрежден фонд "Защита климата и окружающей среды MV". Структура преследует 11 целей, так или иначе связанных с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Ряд немецких политиков, прежде всего, из партии "Зеленые", подверг резкой критике создание фонда и утверждал, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила укладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В настоящее время сооружение трубопровода ведется в территориальных водах Дании.