Акции Twitter упали на 2,5% при открытии торгов на бирже Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Акции американской компании Twitter упали на 2,5% при открытии в среду торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

По состоянию на 09:50 по времени Восточного побережья США (16:50 мск) акции компании снизились на $1,76 (2,54%) - до $67,49 за штуку. Позднее падение несколько сократилось - до $1,11 (-1,6%). Индекс электронной биржи Nasdaq, в рамках которого торгуются акции Twitter (TWTR), снизился на 141,03 пункта (1,05%) - до 13 330,54 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones набрал 63,62 пункта (0,19%), поднявшись до уровня 32 889,57. Индекс S&P 500 снизился на 14,14 пункта (0,36%), до отметки 3 948,57.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, ведомство заблокирует Twitter на территории РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. По его словам, если компания за отведенный месяц выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

Портал Markets Insider отмечает со ссылкой на экспертов, что снижение ключевых индексов произошло на фоне ожидания результатов совещания Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Оно было созвано на фоне заметного роста американской экономики по сравнению с январем. Не исключено, что на этом заседании может быть принято решение относительно возможного изменения базовой учетной ставки, которая сейчас находится на уровне 0-0,25%.

В конце февраля председатель финрегулятора Джером Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США заявил, что восстановление экономики остается неравномерным и далеко от своего завершения, а дальнейшие пути весьма неопределенны. По его словам, в такой ситуации ФРС не будет менять своей политики и оставит базовую учетную ставку на минимальном уровне.