Как Роскомнадзор предъявлял претензии Twitter

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 марта 2021 года Роскомнадзор (РКН) объявил о принятии мер по первичному замедлению скорости работы социальной сети Twitter из-за отказа исполнять требования законодательства России. Редакция ТАСС подготовила материал об истории взаимоотношений Роскомнадзора и Twitter.

История до и после введения реестра запрещенной информации

Свободная регистрация в социальной сети Twitter была открыта в июле 2006 года. Быстрый рост ее популярности в мире и в России начался в 2008-2010 годах. Это было связано с расширением доступности мобильного интернета. В частности, в июне 2010 года официальный аккаунт в Twitter завел президент России Дмитрий Медведев. При этом соцсеть никогда не рассматривала российскую аудиторию как приоритетную и не открывала в России представительств.

1 ноября 2012 года в России вступил в силу закон о ведении реестра и блокировке запрещенной информации в интернете. 20 ноября 2012 года глава Роскомнадзора Александр Жаров впервые объявил о том, что его ведомство приступило к рассмотрению заявки о публикации противозаконной информации в Twitter. Тогда же глава ведомства сообщил, что ведет переговоры с операторами связи о механизмах обеспечения точечной блокировки нарушающих законодательство РФ сообщений, не блокируя ресурс целиком.

15 марта 2013 года в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что администрация Twitter "активно включилась в сотрудничество" и по просьбе регулятора ограничивает доступ к информационным материалам, связанным с распространением наркотиков или пропагандой суицида.

В июне 2013 года комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества обратилась к Роскомнадзору с просьбой применить санкции к ряду иностранных интернет-компаний, в том числе к Twitter из-за нарушений закона о персональных данных. Впоследствии глава комиссии Руслан Гаттаров заявлял, что соцсеть отказывается от сотрудничества ввиду того, что "у них нет представительств, они не отвечают на наши письма, не готовы вести с нами диалог". В декабре 2013 года в Роскомнадзоре сообщили, что санкций к Twitter применять не будут.

19 февраля 2014 года замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов впервые сообщил, что ведомство испытывает ощутимые трудности во взаимодействии с администрацией Twitter. По его словам, на запросы, "связанные с поддельными аккаунтами, с клеветой, и они очень долго реагируют". При этом Ксензов предположил, что аналогичная проблема возникает не только у российских властей, и у соцсести слишком мало персонала. 16 мая 2014 года Ксензов в интервью газете "Известия" предупредил, что Twitter могут заблокировать в России, поскольку его представители последовательно отказываются выполнять требования РКН. В ведомстве подчеркнули, что заявки на удаление противоправного контента Twitter оставлял без ответа месяцами. Однако в тот же день в ситуацию вмешался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который посоветовал чиновникам "включать мозги", а не объявлять о закрытии соцсетей. На следующий день Ксензову был объявлен выговор.

В июне 2014 года в Россию для переговоров с представителями Роскомнадзора приезжал вице-президент Twitter Колин Кроуэлл. По итогам встречи была достигнута договоренность о регулярных контактах с европейским офисом компании в Дублине и о блокировке доступа в России к аккаунтам запрещенных организаций. Однако улучшить взаимодействие не удалось. В частности, в феврале 2015 года глава РКН Александр Жаров жаловался, что в 2014 году соцсеть не удовлетворила ни один запрос о предоставлении данных о посещаемости аккаунтов в соответствии с "Законом о блогерах".

В мае 2015 года пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что Twitter пообещал удалить все ссылки, содержащие материалы, запрещенные к распространению в РФ.

Штрафы из-за закона о локализации данных

1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон о локализации данных, который обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные российских граждан на территории РФ. При этом первые годы Роскомнадзор не предъявлял претензий к Twitter. Более того, в 2017 году вице-президент соцсети по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейд Максуини информировал РКН, что Twitter изучает, какие данные необходимо переносить в РФ, и "в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года".

Новые претензии к Twitter появились в конце 2017 года из-за цензуры российских СМИ. В частности, соцсеть приняла решение снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik. В Роскомнадзоре заявили, что примут "жесткие меры" в ответ на притеснения российских медиа. Однако в 2018 году основное общественное внимание переключилось на блокировку мессенджера Telegram и никаких мер к Twitter применено не было. В декабре 2018 года Роскомнадзор направил запрос к соцсети о локализации данных.

В начале 2019 года были анонсированы новые переговоры между Роскомнадзором и руководством Twitter, однако они так и не состоялись. Кроме того, представители соцсети не ответили на запрос о локализации данных пользователей.

21 февраля 2019 года Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitter из-за непредоставлении информации о локализации данных российских пользователей (статья 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, КоАП РФ). 5 апреля 2019 года судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы оштрафовал по этому иску Twitter на 3 тыс. рублей. В компании объявили претензии ведомства необоснованными. 16 июля законность штрафа была подтверждена Мосгорсудом. 1 августа 2019 года в Роскомназоре сообщили, что Twitter оплатил штраф. Через месяц Александр Жаров снова заявил, что соцсеть обязана перенести данные российских пользователей в Россию. В феврале 2020 года против Twitter вновь был составлен протокол за отказ предоставить данные о локализации.

13 февраля 2020 года мировой участок Таганского района постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить компании административный штраф в размере 4 млн рублей. Twitter безуспешно пытался обжаловать этот штраф в судах, а потом подавал жалобы на исполнительное производство.

Осенью - зимой 2020 года Роскомнадзор неоднократно обращался к Twitter с требованием объяснить отсутствие в поисковой выдаче аккаунтов некоторых российских СМИ и блокировку аккаунтов ряда российских организаций, в том числе государственных. Также РКН обратился к Совету Федерации и Госдуме с предложением принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах.

Иски о неудалении запрещенной информации

1 марта 2021 года Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил по требованиям властей 2 862 материала с запрещенной информацией или около 10% всех запросов. В основном, не были удалены сведения о самоубийствах и призывы к ним, детская порнография и сведения о наркотиках. Также в РКН заявили, что впервые составят иски к соцсети об административном нарушении из-за неудаления запрещенной информации.

1 марта член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов сообщил ТАСС, что штрафы в отношении Twitter могут составить до 13,5 млрд рублей.

Статистика реагирования Twitter на запросы российских властей

C 2012 года Twitter отчитывается о взаимодействиях с властями отдельных стран. По данным компании, с 2012 года власти России подали 240 запросов о предоставлении информации о пользователях, ни один из которых соцсеть не удовлетворила.

Также с 2012 года соцсеть получила от России 30,4 тыс. запросов на удаление материалов, из них было удовлетворено 28,2%. В частности, было удалено 8 тыс. аккаунтов (из них 7,7 тыс. - из-за нарушений правил сервиса), 7,3 тыс. отдельных сообщений.

По данным Twitter, на долю России приходится 21% всех требований об удалении информации.