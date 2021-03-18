Хинштейн сообщил, что никаких предпосылок для диалога Twitter с российскими властями нет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предпосылки для диалога сервиса микроблогов Twitter с российскими властями пока отсутствуют, профильный комитет Госдумы по информполитике готов предоставить свою площадку для такого взаимодействия. Об этом в четверг сообщил председатель комитета Александр Хинштейн в интервью "Парламентской газете" .

"Нет, никаких видимых предпосылок нет", - сказал он, отметив, что власти РФ рассчитывают на "здравый смысл" в отношениях с соцсетью. "Профильный комитет Госдумы, конечно же, в этом процессе готов активно участвовать. Мы готовы предоставить свою площадку для этого диалога", - добавил Хинштейн.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, ведомство заблокирует Twitter на территории РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. По его словам, если компания за отведенный месяц выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.