Путин: у инвалидов не должно быть проблем с приобретением оборудования с картой "Мир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Использование социальной карты "Мир" не станет препятствием для самостоятельного приобретения инвалидами оборудования и услуг. Об этом в четверг в ходе общения с представителями общественности Крыма заявил президент России Владимир Путин.

О возможных сложностях, с которыми могут столкнуться инвалиды при приобретении средств реабилитации, главе государства задал вопрос заместитель председателя общества инвалидов в городе Саки в Крыму Сергей Левицкий.

"Действительно, с осени этого года люди с инвалидностью имеют возможность самостоятельно приобретать необходимые услуги, оборудование. Связано это будет с необходимостью использовать карту "Мир". Но хочу обратить ваше внимание на то, что все социальные выплаты сегодня идут по этой линии именно через карту "Мир". Поэтому исходим из того, что никаких сложностей здесь возникнуть не должно", - сказал Путин.

Тем не менее глава государства пообещал дать поручения соответствующим заинтересованным ведомствам для того, "чтобы здесь никаких шероховатостей не возникло".

Левицкий также сообщил президенту, что в городе за последние годы прошли значительные изменения. В частности, местные инвалиды высоко оценивают реализацию мероприятий по созданию доступной среды.