"Праздник для всех нас". О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин 18 марта провел встречу по видеосвязи с общественностью Крыма. Глава государства говорил не только о развитии полуострова, но и об отношениях России и США, движении Black Lives Matter и пандемии.

О воссоединении Крыма с Россией

"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России".

"Мы сделали немало, вкладываем значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения священной для нас крымской земли".

"За эти семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма с Россией, в Крыму количество медицинских учреждений увеличилось в два раза, в Севастополе - в 4,6 раза".

"Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед. Создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов <...> Чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни".

О США и Байдене

"Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья".

"Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется" <...> Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще".

"В истории каждого народа, каждого государства очень много тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

"Что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях".

О Black Lives Matter

"Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий".

"Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах <...> Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью".

О пандемии

"Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны. У нас идет вакцинация".

"Нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, все же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов".

О науке

"Действительно, нам нужно многое сделать для того, чтобы молодые исследователи были готовы работать на новой научной приборной базе".

"У нас даже целые отдельные программы создаются для поддержки именно молодых исследователей, молодых ученых".

О церкви