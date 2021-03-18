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"Праздник для всех нас".
"Праздник для всех нас".
"Праздник для всех нас".
"Праздник для всех нас".
"Праздник для всех нас".

"Праздник для всех нас". О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин 18 марта провел встречу по видеосвязи с общественностью Крыма. Глава государства говорил не только о развитии полуострова, но и об отношениях России и США, движении Black Lives Matter и пандемии.

О воссоединении Крыма с Россией

  • "Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России".
  • "Мы сделали немало, вкладываем значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения священной для нас крымской земли".
  • "За эти семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма с Россией, в Крыму количество медицинских учреждений увеличилось в два раза, в Севастополе - в 4,6 раза".
  • "Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед. Создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов <...> Чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни".

О США и Байдене

  • "Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья".
  • "Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется" <...> Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще".
  • "В истории каждого народа, каждого государства очень много тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
  • "Что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях".

О Black Lives Matter

  • "Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий".
  • "Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах <...> Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью".

О пандемии

  • "Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны. У нас идет вакцинация".
  • "Нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, все же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов".

О науке

  • "Действительно, нам нужно многое сделать для того, чтобы молодые исследователи были готовы работать на новой научной приборной базе".
  • "У нас даже целые отдельные программы создаются для поддержки именно молодых исследователей, молодых ученых".

О церкви

  • "В условиях пандемии представители церкви, причем всех конфессий, проявили себя самым наилучшим образом".
  • "Все наши встречи с патриархом так или иначе касаются социального служения церкви и церковнослужителей в этой чрезвычайно важной для людей сфере. И, безусловно, мы будем поддерживать все инициативы, направленные на то, чтобы поддержать людей, которые оказались в непростой ситуации, в лечебных заведениях находятся".
Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Крым
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