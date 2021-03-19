Основатель "М.Видео" Тынкован войдет в наблюдательный совет X5 Retail Group

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Основатель сети "М.Видео" Александр Тынкован войдет в наблюдательный совет X5 Retail Group. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наблюдательный совет номинирует в свой состав Ричарда Брашера, который сменит Карла-Хайнца Холланда, а также Александра Тынкована, который уже работал в наблюдательном совете Х5 с 2008 по 2015 год", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2020 года совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" прекратил полномочия председателя правления, президента Тынкована. При этом он возглавил комитет совета директоров компании по стратегии и цифровой трансформации. Кроме того, в феврале 2021 года Тынкован был номинирован в совет директоров ретейлера Fix Price.

Как уточнили в X5, Брашер - бывший руководитель бизнеса британской сети супермаркетов Tesco в Великобритании.

Кандидатуры предложены на утверждение ближайшего собрания акционеров, которое состоится в мае. Кроме того, как сообщили в компании, главный исполнительный директор (CEO) провайдера дистрибьюторских и логистических услуг в России Alidi Петр Демченков был избран новым председателем наблюдательного совета. Стефан Дюшарм, ранее занимавший эту должность, останется работать в совете. Он и один из основателей "Альфа-Групп" Михаил Фридман номинированы на новый срок в соответствии с графиком переназначений членов совета.

В действующий составив наблюдательного совета X5 также входят директор по управлению активами CTF Consultancy Limite Марат Атнашев, соучредитель и вице-президент мебельной сети "Хофф" Михаил Кучмент, генеральный директор ведущего оператора супермаркетов в Малайзии The Food Purveyor Джефри Кинг, и Надя Шурабур.

О компании

На 31 декабря 2020 года под управлением компании находились 17 тыс. 707 магазинов. Сеть включает в себя 16 тыс. 709 магазинов "Пятерочка", 933 супермаркета "Перекресток" и 56 гипермаркетов "Карусель". Под управлением компании находятся 45 распределительных центров. Ретейлер также развивает цифровые бизнесы в e-commerce "Перекресток Впрок", 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор "Около".

Выручка X5 Retail Group в 2020 году увеличилась на 14,1% и составила 1,978 трлн руб., чистая прибыль выросла на 45,3% по сравнению с предшествующим годом и достигла 28,34 млрд руб.

Акционерами X5 являются CTF Holdings S.A. - 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11,43%, директора X5 - 0,09%, казначейские акции - 0,01%, акции в свободном обращении - 40,61%.