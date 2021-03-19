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Пандемия COVID-19

Производство "Спутника V" на Филиппинах может начаться в течение четырех-пяти месяцев

В РФПИ заявили, что начало производства вакцины будет зависеть от того, как скоро будут достигнуты договоренности с местными производителями

ТАСС, 19 марта. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что производство вакцины "Спутник V" на Филиппинах может начаться в течение четырех-пяти месяцев. Об этом в пятницу заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN Philippines.

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"Мы открыты тому, чтобы производить свою вакцину на Филиппинах, и верим, что производство может начаться в течение следующих четырех-пяти месяцев", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что начало производства вакцины на Филиппинах будет зависеть от того, как скоро будут достигнуты договоренности с местными производителями. "Мы говорили с несколькими площадками, но не достигли финального соглашения. Если оно будет достигнуто, мы сможем начать производить вакцину, а если нет, то будем поставлять ее из Индии, Бразилии, Китая, Кореи и других стран, где ее производят", - объяснил глава РФПИ.

Он также выразил надежду, что с середины этого года РФПИ сможет поставить второй компонент вакцины "Спутник V" для повышения эффективности вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. "Это станет первым примером такого международного сотрудничества производителей вакцин, и это важно для борьбы с мутациями, которые могут появиться в будущем", - заключил Дмитриев.

Ранее РФПИ в своем сообщении подтвердил регистрацию Филиппинами вакцины "Спутник V" для экстренного применения. 30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране достигло 640 980, вылечились более 561 тысячи пациентов, умерли 12 887 человек.

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия COVID-19
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