Греф не ждет заметного эффекта для экономики от повышения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ждет заметного эффекта для экономического роста от сегодняшнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Пока с таким повышением ставки каких-либо значимых серьезных последствий не произойдет. Надеюсь, что ситуация стабилизируется и мы значимого чувствительного эффекта для экономики, для экономического роста не получим", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка.

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.