Эксперты: в 2021 году ипотечный портфель российских банков впервые превысит потребкредиты

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские банки нарастят ипотечный портфель до 10,6-10,75 трлн руб. в 2021 году, что впервые превысит объем портфеля потребительских кредитов (10,5-10,7 трлн руб.) Об этом говорится в исследовании агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

"Наиболее быстро среди сегментов банковской розницы по-прежнему будет расти ипотечное кредитование, причем портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объему необеспеченные потребительские кредиты (10,7 трлн руб. в первом случае против 10,6 трлн руб. во втором)", - говорится в материале.

При этом в агентстве не ожидают повторения рекорда выдач прошлого года. По оценкам агентства, в 2021 году банки выдадут порядка 3,7-3,8 трлн руб. новых ипотечных кредитов и рост совокупного ипотечного портфеля составит 14-16% против 21% годом ранее. Портфель необеспеченных кредитам гражданам сохранит динамику (9-10%) благодаря восстановлению потребительского спроса.

Также аналитики прогнозируют, что ускоренный переход ЦБ к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам. Так, до конца года они прибавят порядка 1 процентного пункта. Ставки по вкладам будут расти не столь активно.

Кроме того, по прогнозам НКР, банки могут недополучить 400-500 млрд руб. доходов от валюты и ценных бумаг. В 2020 году эти позиции обеспечили около 10% операционного дохода, однако теперь их влияние может снизиться на фоне стабилизации курса рубля и вероятной коррекции на финансовых рынках.

Прогноз ВВП

В агентстве ожидают, что темпы восстановления экономики в 2021 году будут довольно слабыми. Рост реального ВВП и реальных доходов населения составит в пределах 2,5-3% при относительно устойчивой эпидемиологической ситуации. "Новые волны распространения COVID-19 не исключаются, однако они будут носить более мягкий характер, в том числе благодаря распространению вакцинации", - считают в агентстве.