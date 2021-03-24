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ВТБ предупредил о возможных сбоях в работе приложения банка

Проблемы при использовании мобильного приложения банка могут возникнуть у пользователей гаджетов на платформе Android

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пользователи Android могут столкнуться со сложностями при работе с мобильным приложением банка ВТБ. Сбои связаны с проблемами на стороне Google, сообщается в официальном Telegram-канале ВТБ.

"Вчера Google сообщил о проблеме в обновлении компонента Android System WebView, что может приводить к сбоям в работе различных приложений, в том числе и "ВТБ Онлайн", - отмечается в сообщении.

Если приложение банка вылетает или закрывается без причин, ВТБ рекомендует, в частности, установить актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.

Накануне о возможных проблемах в работе приложения банка в связи с техническими работами со стороны Google сообщил также Райффайзенбанк.

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