В ЦБ считают, что каждый федеральный округ должен быть представлен в банкнотном ряду

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в банкнотном ряду РФ. Об этом сообщил зампред ЦБ Михаил Алексеев в интервью телеканалу "Россия-24" .

По его словам, Банк России при выборе городов, размещенных на банкнотах, исходит из ранее утвержденных концепций."Мы не принимаем каких-то новых решений. Все решения относительно концепции выпускаемых модернизированных банкнот уже давно приняты и реализованы", - сказал он, отвечая на вопрос, почему не проводилось голосование по выбору городов.

Алексеев уточнил, что ЦБ в новом дизайне купюр отказывается от исключительно городской тематики и на новых купюрах будут представлены именно федеральные округа России.

"Когда в обращение вышла банкнота номиналом 2 000 рублей, в ней уже был реализован совершенно другой новый принцип ее дизайна. <…> На лицевой стороне банкноты номиналом 2 000 рублей представлен Владивосток как столица Дальневосточного федерального округа. А на оборотной изображен объект, расположенный в этом федеральном округе, - космодром "Восточный", - добавил зампред ЦБ.

Ранее регулятор сообщил, что в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Согласно сообщению ЦБ, все изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1 000 и 5 000 будут существовать в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.