В РФПИ считают, что Испания может стать крупным центром по производству "Спутника V" в ЕС

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. Испания может стать одним из крупных центров по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европе. Об этом в среду заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью испанскому телеканалу Antena 3 .

"У нас есть соглашения с 10 странами, и мы верим, что Испания скоро войдет в число стран, с которыми мы работаем, - отметил он. - Мы достигли соглашения по ключевым параметрам [с потенциальным испанским производителем], но это одна из стран, которая хочет дождаться позиции [Европейского] агентства лекарственных средств (EMA) о вакцине".

"Тем не менее мы видели, что ни в Италии, ни в Испании не требуется одобрения EMA для производства вакцины, это может быть сделано с разрешением местного [регулятора], и, может быть, это то, чем мы тем временем займемся, - сказал Дмитриев. - Мы сделаем объявление, как только все будет закончено, и мы верим, что Испания станет одним из наших крупных производственных центров в Европе".

"Я хочу подтвердить, что в Испании есть фармацевтические компании, которые могут производить нашу вакцину, и сейчас производят другие вакцины", - уточнил он. "После июня мы будем в состоянии произвести 15 млн доз [вакцин для Европы], а позже, конечно, мы сможем сделать больше", - подчеркнул глава РФПИ.

"Ситуация в Европе показывает нам, что некоторые люди увязли в политических клише, знаете, у них есть привычка, что им не нравится Россия, и мы говорим им, пожалуйста, забудьте об этой привычке, пока пандемия не закончится, - отметил Дмитриев. - Европейская солидарность должна быть направлена на спасение жизней, а не на то, чтобы не допускать вакцины на рынок". "В любом случае мы не будем решением для Европы, если мы предоставим 15 млн [доз] вакцин, это всего лишь 10% населения Европы, - уточнил он. - Но мы можем быть частью решения, если европейские лидеры этого захотят".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Ее эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V".