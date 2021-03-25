Опрос: каждый пятый владелец салона красоты в России планирует закрыть бизнес в 2021 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 20% опрошенных владельцев салонов красоты в России планируют закрыть свой бизнес в текущем году из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует совместное исследование Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и Партии роста, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе, который проходил в марте в десяти регионах страны, участвовали 2 тыс. респондентов, более 60% из них - владельцы единичных салонов полного цикла.

"Несмотря на то, что большинство предпринимателей планируют продолжать деятельность в прежнем режиме, 20% планирует закрытие в 2021 году", - отмечается в материалах исследования. Уточняется, что в минувшем году 20% предпринимателей из отрасли уже закрыли свои салоны. Кроме того, еще 15% опрошенных намерены ликвидировать юридическое лицо и перейти в статус самозанятых.

Среднее падение выручки в отрасли в 2020 году, как показал опрос, составило 40%. При этом более 56% опрошенных предпринимателей потеряли около 30% своих сотрудников за период пандемии, и около 90% отметили высокий риск со стороны самозанятых для своего бизнеса. Он чаще всего заключается в том, что сотрудники уходят из салонов, выбирая новый режим занятости, уводя и постоянных клиентов.

Власти оказывали поддержку малому и среднего бизнесу, в том числе салонам красоты, во время пандемии коронавируса. В частности, им была предоставлена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям. Дополнительные программы поддержки вводились также региональными властями. Кроме того, с 1 апреля 2020 года для всех субъектов малого и среднего предпринимательства снизили размер страховых взносов с 30% до 15%.