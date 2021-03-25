Девять контейнеровозов датской Maersk ожидают открытия Суэцкого канала

СТОКГОЛЬМ, 25 марта. /ТАСС/. Девять судов специализирующейся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов датской компании Maersk ожидают открытия прохода по Суэцкому каналу. Об этом сообщается в ее пресс-релизе в четверг.

"На данный момент девять контейнеровозов Maersk и два судна-партнера стоят на якоре в районе, ожидая повторного открытия прохода. Воздействие на глобальную цепочку поставок в результате блокировки судов в Суэцком канале зависит от того, как долго этот маршрут будет оставаться непроходимым. Мы внимательно следим за операциями по снятию с мели и в настоящее время рассматриваем все возможные альтернативы", - отмечается в сообщении.

Штаб-квартира компании, в которой работает около 79 тыс. человек, находится в Копенгагене, дочерние предприятия - более чем в 135 странах мира. На 2018 год Maersk доля на рынке контейнерных перевозок составляла 18%, она является мировым лидером в этой области.

Блокировка канала уже привела к росту цен на нефть, так как к вечеру среды перед южными воротами канала застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего по каналу следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.