Эксперт заявил, что закрытие Суэцкого канала не отразится на экспорте зерна из России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Закрытие Суэцкого канала не отразится на экспорте зерна из России, поскольку поставки осуществляются в основном на условиях FOB (которые означают, что продавец выполнил свои условия, когда груз попадает на борт судна в порту погрузки - прим. ТАСС).

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Такую точку зрения ТАСС высказал глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Никак не отразится, потому что мы торгуем в основном на FOB", - сказал он.

Зернин полагает, что для стран, которые используют Суэцкий канал для перевозок зерна, существуют альтернативные маршруты, их использование приведет к удорожанию фрахта, но не остановит поставки.