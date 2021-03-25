Минтруд хочет разрешить получателям маткапитала рефинансировать ипотеку

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минтруд разработал проект постановления, принятие которого позволит получателям материнского капитала рефинансировать ипотечный кредит, на погашение которого были направлены эти средства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

"Минтруд России разработал проект постановления, корректирующий правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. В случае принятия постановления у обладателей материнского капитала появится возможность рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого направлены средства материнского капитала", - рассказали в министерстве.

По действующим правилам, жилье, приобретенное с использованием средств маткапитала, должно быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течение шесть месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с жилого помещения.

"Это не позволяет гражданам, направившим средства маткапитала на погашение ипотечного займа на приобретение жилого помещения, рефинансировать ипотечный займ", - отметили в Минтруде.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.