Эксперт: блокировка Суэцкого канала не приведет к значительному росту цен на нефть

ВАШИНГТОН, 26 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Блокировка Суэцкого канала в результате аварии контейнеровоза окажет серьезное влияние на время доставки грузов, но не приведет к значительному росту цен на нефть. Такое мнение высказал в четверг в беседе с ТАСС Дентон Синквеграна - главный аналитик в нефтяной отрасли базирующейся в США Информационной службы по ценам на нефть (Oil Price Information Service, OPIS), которая является одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся анализом энергетического рынка.

"Я не думаю, что блокировка может оказать существенное влияние на цены [на нефть], когда уже все сказано и сделано. Самой большой проблемой, однако, будут задержки [поставок грузов] из-за блокировки, но я не верю, что это приведет к значительному росту цен [на нефть]", - подчеркнул он.

Как указал эксперт, канал остается заблокированным, несмотря на утверждения, что ситуацию быстро урегулируют. "В среду была некоторая дезинформация о том, что будет быстро устранена проблема с судном, заблокировавшим канал. Этого так и не произошло, и снятие с мели судна займет намного больше времени", - подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что 24 марта было зафиксировано небольшое повышение цен на нефть, однако они быстро восстановились. "В среду была реакция цен на нефть на эти новости, но похоже, что инцидент исчерпан, и сегодня [в четверг] цены спустились на прежние позиции", - подчеркнул Синквегран. Он считает, что "блокировка Суэцкого канала была скорее поводом для повышения цен". Эксперт пояснил, что во вторник на нефтяном рынке уровень продаж был крайне высок и "перешел границы, что привело к оживлению в среду".

Стоимость нефти Brent в ходе торгов 24 марта выросла на 5,8%, до $63,9 за баррель, после новостей о прекращении движения судов по Суэцкому каналу. В четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 года на лондонской бирже ICE снизилась на 5,08%, до $61,14 за баррель.