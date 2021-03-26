"Известия": модернизация водоснабжения в жилых домах обойдется в 2 трлн рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Переоборудование сетей горячего водоснабжения (ГВС) в 60% жилых домов по стране может обойтись в 2 трлн рублей. Об этом в пятницу пишет газета "Известия".

По данным издания, в Госдуме отметили необходимость модернизации ГВС для 60% жилых домов по стране для улучшения качества воды. Уточняется, что, согласно поправке, принятой правительством в 2011 году, с 1 января 2022 года во всех жилых домах вода для кранов и батарей должна будет подаваться раздельно, по закрытой схеме. Однако источники финансирования данной модернизации еще не были установлены.

"С тех пор доля получающих горячее водоснабжение (теплоснабжение) по закрытой схеме увеличилась только на 10%, и преимущественно за счет подключения новых объектов <...>. Отраслевые министерства свидетельствуют о неготовности регионов к переходу на закрытую систему ГВС, и прежде всего из-за отсутствия обоснованности и источников финансирования", - говорится в материалах комитета Госдумы по энергетике, имеющихся в распоряжении "Известий". Как сообщили изданию, в ближайшие две недели от парламента в профильные ведомства, такие как Минстрой и Минэнерго, и в субъекты РФ будет направлена рекомендация по разработке целевой госпрограммы финансирования данной модернизации.

По словам представителя вице-премьера Марата Хуснуллина, пока еще преждевременно говорить о конкретных суммах, необходимых для реализации проекта модернизации, поскольку он находится только на стадии разработки. Тем не менее в материалах комитета Госдумы указывается, что для перевода одного жилого дома на закрытую систему ГВС может потребоваться от 6 до 12 млн рублей. Представитель информационно-аналитического центра "Альпари" Андрей Лобода сообщил "Известиям", что в масштабах страны реализация переоборудования может обойтись минимум в 1,5-2 трлн рублей.

Дмитрий Ионин, первый зампред комитета ГД по энергетике, также подчеркнул, что задача, поставленная в 2011 году, оказалась не реализована в связи с отсутствием ясного источника финансирования проекта, а без перехода на закрытую систему ГВС будет невозможно достичь необходимого уровня качества воды.