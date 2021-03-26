Выплаты вкладчикам КБ "Мегаполис" начнутся не позже 9 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам чебоксарского банка "Мегаполис" не позднее 9 апреля. По данным отчетности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в размере 2,9 млрд рублей, сообщается на сайте агентства.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 9 апреля 2021 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", - говорится в сообщении.

Возмещение выплачивается АСВ за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 апреля.

Банк России с 26 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис". По величине активов по данным на 1 марта банк занимал 234-е место в банковской системе РФ.