WSJ: контейнеровоз Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале могут увенчаться успехом в субботу, 27 марта. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.