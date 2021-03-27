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Блокировка Суэцкого канала

WSJ: контейнеровоз Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта

По словам источника газеты, усилия команды, занимающейся вызволением севшего на мель судна, "идут хорошо"

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале могут увенчаться успехом в субботу, 27 марта. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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"Мы можем заставить его сдвинуться с места раньше, чем думали", - приводит издание слова источника, который отметил, что усилия команды, занимающейся вызволением севшего на мель судна, "идут хорошо". Работы по снятию с мели контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале, были приостановлены поздним вечером в пятницу и возобновятся в субботу.

К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.

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СШАБлокировка Суэцкого канала
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