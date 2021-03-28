Крупнейший французский перевозчик направил два своих судна в обход Суэцкого канала

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна, следующих в Азию, в обход Суэцкого канала - мимо мыса Доброй Надежды. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель перевозчика.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Как отметил собеседник агентства, в настоящий момент уже "10 кораблей компании ожидают прохода через канал". "Компания решила направить два своих судна, следующих в Азию, вокруг мыса Доброй Надежды и рассматривает другие альтернативы для своих клиентов, включая воздушные и железнодорожные перевозки", - подчеркнули в CMA CGM Group.

В компании также сообщили, что продолжат мониторинг ситуации с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given.