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Блокировка Суэцкого канала

Крупнейший французский перевозчик направил два своих судна в обход Суэцкого канала

Представитель CMA CGM Group сообщил, что уже "10 кораблей компании ожидают прохода через канал"

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна, следующих в Азию, в обход Суэцкого канала - мимо мыса Доброй Надежды. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель перевозчика.

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Как отметил собеседник агентства, в настоящий момент уже "10 кораблей компании ожидают прохода через канал". "Компания решила направить два своих судна, следующих в Азию, вокруг мыса Доброй Надежды и рассматривает другие альтернативы для своих клиентов, включая воздушные и железнодорожные перевозки", - подчеркнули в CMA CGM Group.

В компании также сообщили, что продолжат мониторинг ситуации с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given.

Теги
ФранцияБлокировка Суэцкого канала
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