Минфин прокомментировал данные об усилении контроля за кассовой техникой на рынках

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минфин совместно с ФНС подготовил предложения для устранения нарушения правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ) недобросовестными предпринимателями на розничных рынках, это позволит защитить права потребителей, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.

"Минфин России совместно с ФНС России подготовил предложения для устранения нарушения правил использования ККТ недобросовестными предпринимателями на розничных рынках", - отмечают в Минфине.

"Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников", - добавили в Минфине.

Отмечается, что задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент России, так как в их деятельности были выявлены существенные нарушения.

"Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж", - подчеркивают в Минфине. В результате осуществляется продажа нелегальной или санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей.

Поправки в закон

Для решения существующих проблем Минфин совместно с ФНС разработал поправки в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП.

В Минфине отмечают, что предлагаемые изменения направлены исключительно на фактическую реализацию существующих обязанностей применения ККТ продавцами и осуществления контроля за этим управляющими компаниями. Поправки включают сокращение перечня случаев, при которых ККТ на розничном рынке может не применяться, уточняют существующую обязанность потенциальных арендаторов представлять документальное подтверждение наличия ККТ. Кроме того, предполагается предоставление средств автоматизированного контроля с использованием сервисов ФНС, чтобы управляющая компания могла на постоянной основе проводить контроль за наличием у арендатора зарегистрированной ККТ.

Также поправки конкретизируют возможные меры для устранения управляющей компанией выявленных нарушений при контроле арендаторов, при это вводят ответственность для нее за допуск на рынок лиц, не имеющих ККТ.

Кроме того, поправками предлагается ввести "упрощенный" порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.