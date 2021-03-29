В Maersk считают, что на ликвидацию последствий блокировки Суэцкого канала уйдут месяцы

СТОКГОЛЬМ, 29 марта. /ТАСС/. Восстановление глобальных морских перевозок после сбоев и задержек, вызванных блокировкой Суэцкого канала, может занять недели и даже месяцы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе датской судоходной компании Maersk, являющейся лидером контейнерных перевозок.

"Блокировка уже привела к серии сбоев и задержек в глобальных перевозках, на устранение которых могут уйти недели, а то и месяцы", - указывается в сообщении.

Застрявший 6 дней назад поперек Суэцкого канала контейнеровоз удалось стащить в понедельник рано утром с мели и вывести на фарватер в северном направлении. С помощью 17 буксиров судно было сдвинуто с места, где он сел носом на мель. Успеху операции содействовал подъем на один метр уровня воды в канале из-за прилива. Существенную помощь оказал мощный буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн, пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером. Как заявил в понедельник глава управления водной артерии Египта Усама Рабиа, навигация на Суэцком канале будет полностью возобновлена через три с половиной дня.

К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 судов.