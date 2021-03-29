"Интеррос" предварительно договорился с "Русалом" о выкупе доли в Быстринском проекте

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Интеррос" Владимира Потанина и "Русал" достигли предварительной договоренности о выкупе доли "Русала" в Быстринском проекте в Забайкальском крае после его выделения в пользу акционеров "Норникеля". Об этом сообщил ТАСС представитель "Интерроса".

"Мы достигли предварительной договоренности с "Русалом" о выкупе их доли в Быстринском проекте после потенциальной сделки по выделению, если решение будет поддержано советом директоров "Норникеля" и акционерами", - сказал представитель компании.

Ранее "Русал" сообщил, что может получить порядка 14% в Быстринском проекте после его выделения в пользу акционеров ГМК. При этом компания имеет возможность за $570 млн продать свою долю "Интерросу".