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"Интеррос" предварительно договорился с "Русалом" о выкупе доли в Быстринском проекте

Сделку должны одобрить совет директоров и акционеры "Норникеля"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Интеррос" Владимира Потанина и "Русал" достигли предварительной договоренности о выкупе доли "Русала" в Быстринском проекте в Забайкальском крае после его выделения в пользу акционеров "Норникеля". Об этом сообщил ТАСС представитель "Интерроса".

"Мы достигли предварительной договоренности с "Русалом" о выкупе их доли в Быстринском проекте после потенциальной сделки по выделению, если решение будет поддержано советом директоров "Норникеля" и акционерами", - сказал представитель компании.

Ранее "Русал" сообщил, что может получить порядка 14% в Быстринском проекте после его выделения в пользу акционеров ГМК. При этом компания имеет возможность за $570 млн продать свою долю "Интерросу".

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