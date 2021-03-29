ЦБ с 1 октября ограничит максимальный размер комиссий в СБП

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк России с 1 октября 2021 года дополнительно ограничит максимальный размер комиссий для торгово-сервисных предприятий суммой в 1,5 тыс. рублей за одну операцию, совершенную через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей (СБП), - не более 1,5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4; до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

ЦБ считает, что новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными, подчеркнул регулятор.

Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых