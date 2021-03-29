Первые суда начали проход через Суэцкий канал после шести дней блокировки

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Первые суда начали в понедельник вечером проход через Суэцкий канал после шести дней блокировки. Такие данные фиксирует сервис трекинга морских судов Marinetraffic .

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Согласно трекеру, первыми двинулись суда из Большого горького озера, расположенного между северной и южной ветками канала. Тут оказались заблокированы около 45 судов. Первыми пошли два крупных контейнеровоза Maersk Esmeraldas и Ever Globe, который принадлежит компании Evergreen Marine.

Навстречу ему со стороны Суэца идет испанский УДК проекта L-61 Juan Carlos I. С северной стороны в канал зашел нидерландский Biglift Barentsz.

Ранее власти пообещали, что навигация вернется на Суэцкий канал в понедельник вечером около 20:00 (21:00 мск).

В течение всех этих дней предпринимались попытки снять судно с мели - сначала его пробовали просто стащить с помощью буксиров - их количество за эти дни возросло с пяти до 17, а затем в носовой части были проведены дноуглубительные работы с помощью земснарядов.

Около двух часов назад снятый с мели контейнеровоз с помощью буксиров начал движение на север, где встал на прикол в Большом озере для проведения технического осмотра.