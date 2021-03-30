Президент Египта высоко оценил работу управления Суэцкого канала по разрешению кризиса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Управление Суэцкого канала достойно справилось с аварией, возникшей в водной артерии. Такое мнение высказал во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе визита в Исмаилию, где находится управление канала.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Работа управления Суэцкого канала была более чем достойной", - приводит слова египетского лидера телеканал Al Arabiya.

Он также отметил, что Каир продолжает "прилагать усилия на нескольких уровнях" для полного разрешения кризиса. Ас-Сиси добавил, что авария показала мировому сообществу реальную важность Суэцкого канала для системы мировой торговли.

В понедельник контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров японской компании Shohei Kisen, который неделю назад перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, был снят с мели. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль. В результате в очереди на проход выстроились порядка 400 судов.