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Блокировка Суэцкого канала

Президент Египта высоко оценил работу управления Суэцкого канала по разрешению кризиса

Абдель Фаттах ас-Сиси также отметил, что Каир продолжает "прилагать усилия на нескольких уровнях" для полного разрешения кризиса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Управление Суэцкого канала достойно справилось с аварией, возникшей в водной артерии. Такое мнение высказал во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе визита в Исмаилию, где находится управление канала.

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"Работа управления Суэцкого канала была более чем достойной", - приводит слова египетского лидера телеканал Al Arabiya.

Он также отметил, что Каир продолжает "прилагать усилия на нескольких уровнях" для полного разрешения кризиса. Ас-Сиси добавил, что авария показала мировому сообществу реальную важность Суэцкого канала для системы мировой торговли.

В понедельник контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров японской компании Shohei Kisen, который неделю назад перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, был снят с мели. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль. В результате в очереди на проход выстроились порядка 400 судов.

Теги
ЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Блокировка Суэцкого канала
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