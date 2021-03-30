Производство золота в России в 2020 году снизилось на 0,98%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Объем производства золота в России в январе - декабре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,98% и составил 340,17 тонны, сообщается на сайте Минфина РФ.

Годом ранее в РФ было произведено 343,54 тонны золота.

В январе - декабре 2020 года производство добычного золота выросло на 1,8% - до 291,21 тонны. Производство попутного золота снизилось на 8,68%, до 17,35 тонн, вторичного - на 17,87%, до 31,61 тонны.

Производство серебра в России за отчетный период составило 965,73 тонны (-3,06% в годовом выражении). В частности, производство добычного серебра составило 438,35 тонны (-10,18%), попутного - 319,05 тонны (-5,76%). В то же время производство вторичного серебра выросло на 22,84% - до 208,33 тонны.