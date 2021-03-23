Защитные активы инвестора: старые и новые кумиры

Для большинства российских инвесторов и спекулянтов ключевым показателем, характеризующим состояние отечественной и мировой экономики, выступают цены на нефть. Конечно, огромное значение имеет и курс рубля по отношению к доллару США и евро. Но указанные величины все же в значительной степени остаются производными от нефтяных котировок. Не будем забывать, что курс рубля по известным причинам зависит от цен на нефть. Поэтому расхожая метафора, гласящая что "нефть — это черное золото", не является большим преувеличением для российских нефтегазовых компаний и для отечественной экономики в целом, а также для бюджета РФ. Другое образное выражение гласит, что нефть является "кровью" современной экономики. Оно так же хорошо характеризует роль углеводородного сырья, особенно в отношении государств, не имеющих собственных запасов нефти и природного газа.

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Колебания цен на нефть во многих странах мгновенно находят отражение в тарифах на грузоперевозки и в стоимости потребительской корзины. Например, в США уровень цен на автомобильное топливо всегда является политическим вопросом. Его острота не смягчается тем фактом, что Соединенные Штаты в течение многих лет стабильно входят в тройку стран — лидеров по добыче жидких углеводородов наряду с РФ и Саудовской Аравией. Рассмотрим текущее состояние нефтяного рынка и его связь с фондовыми индексами США и РФ. Для полноты картины обратим внимание на ценовые тенденции во фьючерсах на настоящее золото. Стоит упомянуть и про так называемое цифровое золото. Именно так, а не иначе криптовалютные энтузиасты именуют наиболее популярную цифровую валюту Bitcoin. Нефтяная история В праздничный день 8 марта 2021 года фьючерсы на нефть сорта Brent обновили свой четырнадцатимесячный максимум, повысившись до уровня $71,4 за баррель. Напомним, что в апреле минувшего года в них наблюдались экстремально низкие ценовые уровни. Тогда они проседали немногим ниже отметки $16 за баррель. А поставочные контракты на североамериканскую нефть сорта WTI в тот момент и вовсе проваливались глубоко в область отрицательных значений. С точки зрения технического анализа после прошлогоднего разворота вверх от глубоких долгосрочных минимумов нефтяные фьючерсы должны очень долгое время к ним не возвращаться. Действительно, теперь они сильно выросли по сравнению с уровнем прошлой весны. Но к началу марта фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов явно уперлись в свои долгосрочные уровни сопротивления, от которых они уже несколько раз разворачивались вниз. Поэтому после мартовских праздников мы наблюдаем в них вполне закономерный и давно назревший коррекционный спад. Споры о том, стоит ли отдавать предпочтение техническому анализу или же фундаментальным факторам при биржевой торговле, не утихают уже много десятилетий. Надо признать, что в данном случае технические, фундаментальные и психологические факторы на нефтяном рынке складываются в достаточно непротиворечивую картину.

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С фундаментальной точки зрения через год после биржевой паники, связанной с глобальной вспышкой COVID-19, мы наблюдаем последствия резкого спада инвестиций в нефтяную отрасль. Иными словами, прошлогодний физический переизбыток сырой нефти заложил фундамент для последующего спада ее добычи и даже возможного дефицита. Наметившийся рост буровой активности в США, в том числе и в секторе сланцевой добычи, не способен дать немедленные результаты. С другой стороны, участники международной нефтяной сделки в формате ОПЕК+ в целом продолжают соблюдать условия договоренности об ограничении уровня добычи. Вместе с тем "коронавирусный" спад мировой экономики оказался не столь глубоким и не столь продолжительным, как это предполагалось год назад. Поэтому в настоящее время на глобальном нефтяном рынке уже сформировалось некое равновесное состояние между приемлемыми объемами производства и ценами при текущей величине спроса на "черное золото". Надо понимать, что и Россия, и США, и Саудовская Аравия одинаково заинтересованы в "средних" ценах на нефть. Не будем забывать, что США выступают не только производителем нефти, но и остаются крупнейшим ее потребителем. Вместе с тем слишком высокие цены на нефть становятся стимулом для активизации добычи на низкорентабельных месторождениях и для частичного переключения на иные виды энергоносителей. Текущие уровни цен в диапазоне $60–70 для сортов WTI и Brent как раз представляются достаточно комфортными для экономик всех указанных стран. К слову, сами нефтяные компании смотрят в ближайшее будущее с изрядной долей оптимизма. Например, глава "Татнефти" Наиль Маганов недавно высказал мнение о том, что нефтяной рынок не кажется перегретым, а текущие цены отражают действительное настроение и даже обещают некий дефицит. В то же время глава национальной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил о том, что они продолжают наращивать мощности, которые позволят производить до 13 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения, в феврале 2020 года Саудовская Аравия добывала 8,15 млн баррелей в сутки в рамках соблюдения принятых на себя ограничений в формате сделки ОПЕК+. Добавим, что у представителей нефтяной отрасли еще имеется временной запас не менее пяти-десяти лет до пресловутого массового перехода на использование электрокаров в развитых странах. Например, компания BMW планирует довести в продажах долю автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, до 50% лишь к 2030 году. На указанные выше глобальные факторы ценообразования накладываются более мелкие ситуативные тенденции, способные оказывать видимое влияние на нефтяные котировки. Но это влияние ограничивается краткосрочными и среднесрочными движениями в пределах нескольких долларов в течение нескольких дней или недель. Импульсы Повторимся, что к началу марта 2021 года на нефтяном рынке сложились технические условия для умеренного среднесрочного спада нефтяных котировок. Перечислю события и новости, которые внесли вклад в это состоявшееся движение и выступают для него одним из формальных поводов.

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Прежде всего надо учитывать то влияние, какое оказало на финансовые рынки долгожданное одобрение новой программы поддержки экономики США стоимостью $1,9 трлн. Цены на нефть перестали обновлять свои долгосрочные максимумы после того, как стало понятно, что пакет стимулирующих мер в США очень скоро поступит на подпись президенту Байдену. А в последующие дни после подписания указанного документа, которое состоялось 11 марта, мы уже наблюдали уверенные распродажи в нефтяных фьючерсах. Иными словами, до недавних пор нефтяной рынок подогревался ожиданиями предстоящего притока дополнительной долларовой ликвидности. А реализация столь ожидаемого события стала классическим поводом для начала фиксации среднесрочной прибыли "по факту". Продолжая разговор про действия правительств и регуляторов, обратим внимание на наметившуюся тенденцию к завершению эпохи низких процентных ставок. В каких-то странах об этом пока лишь предупреждают. Но некоторые государства уже делают реальные шаги в этом направлении. Например, глава ЦБ Турции на прошлой неделе лишился своего поста по причине принятого им решения о повышении ключевой ставки в стране с 17 до 19%. А ЦБ РФ достаточно неожиданно увеличил ключевую ставку на 0,25% — до 4,5% годовых. Такое решение, видимо, было мотивировано необходимостью избежать более резких шагов в будущем. Таким образом, центробанки многих стран не опасаются ужесточать монетарную политику. Это двоякий сигнал для фондовых и сырьевых рынков. Регуляторы не сомневаются в позитивных экономических перспективах. Но с формальной точки зрения повышение процентных ставок не способствует росту стоимости биржевых товаров и акций. Уже привычную роль главного "пугала" для сырьевых и фондовых рынков продолжает играть пандемия коронавируса. Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 19 марта заявила о наступлении третьей волны заболевания в Европе. Нешуточные страсти кипят и вокруг эффективности уже разработанных и одобренных для применения вакцин. Очевидно, что уже в текущем году массовая вакцинация в развитых странах принесет ожидаемый позитивный результат. Согласно оценке другого представителя Еврокомиссии Тьерри Бретона, ЕС сумет добиться коллективного иммунитета к COVID-19 к середине июля. И все же информационная шумиха на эту тему нервирует участников торгов и оказывает косвенное давление на рынки. Валютные показатели Довольно интересной на фоне указанных событий выглядит среднесрочная динамика золота. Новости по поводу дополнительного вброса долларов в экономику США и на тему предстоящего завершения периода низких процентных ставок в мире позволили фьючерсам на монетарный металл лишь остановить довольно глубокое семимесячное падение.

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