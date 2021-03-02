Уйти от доллара. Какой средний путь выбрала Россия

Михаил Ханов — о том, как уже не один год Россия стремится к дедолларизации

В конце февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что России "необходимо огородить себя от финансовой и экономической системы США…" Речь в данном случае шла о необходимости снижения роли американского доллара в экономической жизни страны. Такое мнение было выражено в интервью агентству деловых новостей Bloomberg. Таким образом, высокопоставленный российский дипломат сделал очередной информационный посыл в пользу так называемой дедолларизации отечественной экономики. Подобная точка зрения выглядит вполне объяснимой и адекватной исходя из текущей внешнеполитической ситуации. Пожалуй, двусторонние отношения между РФ и США переживают самые сложные времена за всю новейшую историю страны. Но насколько реально для России в ее текущем состоянии отказаться от использования доллара? Возможно ли это и в какой степени? Попробуем оценить потенциал и препятствия на пути, по которому страна уже фактически идет несколько лет. Историческая подоплека Говоря про историю вопроса, стоит напомнить, что привычка указывать цены в долларах США и пересчитывать их в рубли по текущему официальному курсу появилась у россиян еще с начала 90-х годов. После открытия внешних границ бывшего СССР в стране стихийно сформировалась система так называемой челночной торговли. Граждане РФ начали регулярно и массово выезжать за границу с целью мелкооптовой закупки потребительских товаров для перепродажи. Именно в тот момент у многих людей на руках появилась иностранная валюта и сформировалась привычка хранить сбережения в наличных долларах США или в так называемой зелени. Столь же обыденным делом были и расчеты наличной иностранной валютой между физическими лицами.

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Второй объективной причиной популярности иностранной валюты у населения и у представителей бизнеса в минувшие годы выступали высокие темпы инфляции в стране. Например, в 1993 году инфляция в России составила 840%. В подобных условиях перевод рублей в иностранную валюту был единственным способом накопить относительно крупную сумму для дорогостоящих покупок. Надо признать, что такая схема накопления актуальна до сих пор, особенно в отношении недвижимости и импортных товаров. Как ни странно, но еще одной исторической предпосылкой популярности в России доллара США стал переход в 1999 году двух десятков стран на единую европейскую валюту. До этого по рукам жителей РФ ходили денежные единицы разных западных государств. Весьма популярной была и немецкая марка. Но после введения евро выбор иностранных валют оказался небогат. Кроме того, евро все же вполне справедливо воспринимается в России в качестве вторичной резервной валюты и инструмента для накоплений. Начало отхода Надо признать, что с начала 2000-х годов в России постепенно начал формироваться тренд на укрепление политического и экономического суверенитета. Но к середине десятилетия при устройстве на работу зарплата нередко все еще оговаривалась в долларах, хотя и платилась в рублях. Да и цены на импортные товары также зачастую устанавливались в долларах США со стандартной устоявшейся формулировкой "оплата в рублях по официальному курсу ЦБ +2%". В то время отношения РФ с коллективным Западом еще можно было называть теплыми по нынешним меркам. Но в середине 2000-х годов государство начало проводить осознанную политику на пресечение указанной выше практики. Начавшуюся тогда войну с долларом США на информационном фронте можно считать предтечей нынешнего тренда на дедолларизацию. Например, с начала 2007 года вступил в действие федеральный закон, предписывающий чиновникам избегать слов "доллар", "евро" или "у.е." (условная единица), когда речь идет о ценах внутри России. Аналогичные шаги были и в других подобных гласных и негласных формах. Так, в 2011 году в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих города Москвы был введен запрет публично озвучивать цены в долларах или других условных единицах. Сейчас про эти нормы уже мало кто вспоминает. Но в то время они широко обсуждались и все же сыграли возлагавшуюся на них роль.

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После состоявшегося в 2014 году присоединения Крыма к РФ стало очевидно, что "дружбы" России с Евросоюзом и США уже не получится. На политическом уровне мы наблюдали обмен России и западных стран санкциями и контрсанкциями. А в экономической плоскости выяснилось, что многие российские компании теперь не имеют возможности перекредитоваться в иностранных банках и вынуждены увеличить расходы на выплату внешнего долга по причине резкого ослабления курса рубля. Экономическая ситуация в стране еще более осложнилась по причине образовавшихся проблем с поставкой достаточно широкого спектра импортной продукции и технологий. За шесть минувших лет указанная ситуация плавно ухудшалась. Таким образом, Россия объективно встала перед необходимостью дальнейшего развития в недружественной внешней среде с опорой на собственные силы. Одним из элементов этого по вполне очевидным причинам должно быть сокращение экономической зависимости от расчетов в долларах США и евро. С подобными трудностями уже давно сталкиваются такие страны, как Иран, Венесуэла, Сирия, Куба, КНДР и некоторые другие. К слову, и Советская Россия уже проходила подобный исторический этап около века назад.

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Корень проблемы заключается в том, что объективная экономическая зависимость отдельных государств от системы международных расчетов в мировых резервных валютах ограничивает возможности проявления политической свободы. Иными словами, независимая внешнеполитическая линия создает для такого государства серьезные экономические проблемы. Даже бывший СССР, занимавший по площади примерно шестую часть суши, не сумел существовать в форме полной автаркии, или самостоятельности, от товарооборота с внешним миром. Созависимости В наши дни попытка изолироваться от крупнейших мировых экономик неизбежно приводит отдельные государства к состоянию экономической и технологической отсталости. Наиболее ярким примером в этом плане выступает КНДР. Опыт показывает, что экономическое размежевание с современным миром способствует понижению уровня жизни и появлению дефицита широкого спектра импортных товаров в стране. Одновременно с этим происходит и явное культурное размежевание с остальным миром. Таким образом, формирование пресловутого железного занавеса в ряде стран лишь отчасти является результатом проявления внутренней политической воли. Это вполне закономерная оборотная сторона сокращения масштабов сотрудничества с государствами, представляющими крупнейшие мировые экономики.

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Поскольку политика, финансовая часть и идеология тесно взаимосвязаны, в изолирующихся от внешнего мира государствах зачастую формируется специфический порочный круг. С одной стороны, в них не хватает иностранной валюты для финансирования закупки широкого спектра заграничных промышленных и потребительских товаров. Вместе с тем такие государства вынуждены защищать свои внутренние рынки от иностранных продуктов для того, чтобы обеспечивать сбыт собственных товаров. Например, в Советском Союзе отсутствовал дефицит одежды и обуви по доступным ценам в физическом смысле. Но жители СССР предпочитали импортные товары, поставки которых в страну были ограничены. Не имеющий большого выбора потребитель был вынужден покупать отечественную продукцию. После того как в страну в 90-е годы хлынул поток импортных ТНП (товаров народного потребления), многие местные предприятия в одночасье стали неконкурентоспособными и прекратили свое существование. Надо понимать и то, что товары, производимые для закрытого внутреннего рынка, обычно имеют низкую отпускную стоимость. Это связано с тем, что их производство прямо или косвенно субсидируется государством с целью обеспечения широкой доступности для собственного населения. Это значит, что экспорт таких дешевых товаров на внешние рынки должен быть ограничен. В макроэкономическом плане это попросту невыгодно для государства. На сломе экономического и политического устройства страны в начале 90-х годов Россия пережила непродолжительный бум массового вывоза дешевых отечественных товаров и сырья по бросовым для мирового рынка ценам. Через какое-то время все встало на свои места.

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Свой путь Повторимся, что современная Россия находится перед необходимостью дальнейшего развития в условиях экономического и политического размежевания с США и с Евросоюзом. Поскольку основу отечественной экономики в настоящее время составляет экспорт сырья, полный разрыв экономических отношений с коллективным Западом крайне нежелателен. Вместе с тем очевидно, что возврат страны в состояние системы замкнутого воспроизводства не только невозможен, но и является тупиковым путем развития. Поэтому еще с середины минувшего десятилетия страна фактически идет по некоему собственному "среднему" пути. Мы наблюдаем достаточно непростую попытку существования России в состоянии политической независимости с сохранением необходимых внешних экономических связей. О том, насколько это получается и каковы перспективы страны, стоит поговорить отдельно. Но все же надо отметить, что за несколько минувших лет в России заметно улучшилось состояние сельскохозяйственной отрасли. Заметны позитивные подвижки в части возрождения промышленного производства, в основном в оборонной сфере. Прослеживается государственная политика в сфере обеспечения устойчивости телекоммуникационных сетей и развития отечественной сферы разработки программного обеспечения. Конечно, указанные тенденции сформировались вынужденно, под влиянием внешних обстоятельств. Но это не отменяет их позитивного характера.

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