Выборы в США и радикальный разворот на фондовом рынке

К завершению первой недели ноября наконец разрешилась одна из главных интриг уходящего года. Стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. Их официальные итоги будут объявлены позднее. Однако это уже едва ли изменит суть дела — новым президентом Соединенных Штатов, скорее всего, станет кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Что же касается расклада сил в Конгрессе, то он, по-видимому, не изменится. Демократы сохранят контроль над Палатой представителей, но решающее слово в Сенате останется за республиканцами.
Не будем углубляться в перипетии завершившихся выборов. С практической точки зрения более важны их формальные результаты. Они, несомненно, будут оказывать влияние на финансовые рынки в течение нескольких ближайших лет. Но ключевые классы активов продемонстрировали серьезное движение еще до начала голосования за океаном. Рассмотрим их среднесрочную динамику и более отдаленные перспективы.
Отыграли с опережением
Надо признать, что основные фондовые рынки отыграли факт состоявшихся выборов в США и их итоги с некоторым опережением. Сильный рост на них наметился еще до начала голосования. Индекс широкого рынка S&P500 имеет серьезные шансы на возращение к недавнему историческому максимуму. Удивительно то, что столь радикальный разворот на рынке акций США реализовался в течение всего лишь одной недели.
Одновременно с этим мы наблюдали серьезное повышение российских фондовых индексов Мосбиржи и РТС. За неделю они выросли на 7,6% и 10,5% соответственно. Региональный европейский фондовый индекс STOXX Europe 600 за то же время прибавил более 7%. Складывается ощущение, что инвесторам и спекулянтам не хватило терпения, чтобы дождаться момента, когда станет понятен исход голосования в США. Участники биржевых торгов предпочли подойти к нему с уже открытыми позициями, игнорируя возможные риски.
Впрочем, не все классы биржевых активов демонстрировали столь завидную динамику. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели лишь частично нивелировать свое масштабное падение, развивавшееся с середины октября. Вполне логичной точкой притяжения для них к моменту завершения выборов стал важный ценовой уровень $40 за баррель. То же самое можно сказать и про контракты на золото. Несмотря на всю связанную с выборами неопределенность, они по-прежнему далеки от августовского исторического максимума и даже от ближайшей психологически значимой отметки $2000.
Добавим, что столь значимый индикатор, как индекс доллара, потерял за выборную неделю порядка 1,75%. Это весьма серьезная просадка. Как мы видим, рыночные и политические риски в основном были учтены в динамике североамериканской валюты. Но не стоит сводить все недавние биржевые колебания к выборам. На рынки по-прежнему оказывают влияние и другие объективные факторы.
Так или иначе, сейчас можно констатировать, что мировые финансовые рынки пережили выборный период в США в целом весьма благополучно. Как мы хорошо знаем, это не гарантирует отсутствие потрясений на них в ближайшие недели и месяцы. Тем не менее инвесторам и спекулянтам все же стоит рассчитывать на то, что после недавних масштабных движений рынки начнут постепенно приходить в состояние относительной стабильности.
Лидер в неоколониальном стиле
Рассуждая о перспективах финансовых рынков, стоит начать с того, что с уходом президента Трампа парадигма мирового экономического развития с большой долей вероятности испытает новый компенсирующий крен. Эпоха Дональда Трампа запомнится крупными торговыми войнами и попытками возврата США на рельсы индустриального возрождения в рамках собственных границ. Однако приход к власти Джо Байдена и стоящей за ним команды дает основания ожидать ренессанс тенденции к глобализации мировой экономики. В данном сценарии Соединенным Штатам вновь будет отводиться роль лидера в неоколониальном стиле.
Остальной мир к этому в целом уже готов. Например, из Германии одновременно с поздравлениями в адрес нового президента уже прозвучало предложение "перезагрузить" трансатлантические отношения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у Лондона и Вашингтона есть хорошие шансы на заключение торгового соглашения. В китайских СМИ звучат надежды на то, что при новой администрации китайско-американские отношения станут более мягкими и управляемыми. А позиция России заключается в том, что она будет сотрудничать с новым президентом США независимо от итогов выборов. Каковы же будут первые важные шаги новой администрации Соединенных Штатов?
На первых порах от Байдена можно будет ожидать достаточно щедрых мер по поддержке экономики США. Не исключено, что крупный пакет новых стимулов будет одобрен не новым, а уходящим президентом. По большому счету это не имеет принципиального значения. Как мы знаем, ни демократ Барак Обама, ни республиканец Дональд Трамп не опасались наращивать величину государственного долга США. Для этого не найдется веских причин и в период глобального экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.
Это значит, что фондовые рынки и цены на сырьевые товары скоро получат существенную косвенную поддержку от дополнительной накачки экономики США долларовой ликвидностью. В данном случае вопрос заключается лишь в сроках одобрения и реализации соответствующего решения. Поэтому инвесторы и спекулянты могут рассчитывать на то, что ключевые рынки будет чувствовать себя хорошо в конце текущего года или в начале следующего.
Не будем забывать, что программа демократической партии предполагает ужесточение корпоративного регулирования и повышение налогов. Однако время для этого пока еще не пришло. Сначала фондовые и сырьевые рынки отыграют меры по поддержке экономики США. Кроме того, сохраняющийся контроль республиканцев за Сенатом затруднит внедрение в жизнь указанных непопулярных инициатив.
Следующей важной тенденцией может стать некоторое потепление международных отношений. В лучшем случае торговая война США с Китаем благополучно завершится, а недавние торговые разногласия США с Евросоюзом будут забыты. Позитивные шаги в этом направлении способны наложиться на общий оптимизм по поводу восстановительного роста мировой экономики, что окажет благотворное влияние на рынки. Попутно стоит отметить, что экономики США, ЕС и КНР и без того демонстрируют более быстрые, чем ожидалось, темпы восстановления.
Эффект для российской экономики
Что же касается российской экономики и локального фондового рынка, то предстоящая смена президента США станет для них неоднозначным фактором. Политологи в целом сходятся во мнении о том, что новая администрация США может оказаться еще менее дружественной в отношении РФ. По крайней мере, России пока не стоит ожидать отмены или смягчения действующего режима санкций со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем весьма вероятная смена энергетической доктрины США способна принести отечественной экономике косвенную выгоду.
Уже сейчас понятно, что новый президент от Демократической партии поддержит зародившийся в Европе экологический тренд на декарбонизацию экономики. Программа нового лидера предполагает движение в сторону углеродной нейтральности и стимулирования развития возобновляемых источников энергии. Оборотной стороной этого вполне может стать сворачивание экспансии североамериканской сланцевой нефти и сжиженного природного газа на внешние рынки.
Иными словами, "сланцевая революция" в США при Джозефе Байдене может оказаться под угрозой по экологическим соображениям. Вопрос заключается в том, насколько масштабной будет эта тенденция. Надо учитывать, что президент от демократов может сохранить за собой власть более чем на один срок. В случае существенного падения объемов добычи углеводородов в США мы можем увидеть новый передел мирового рынка нефти и природного газа. От этого косвенно выиграет и Россия с ее традиционной зависимостью от объемов экспорта газа, нефти и нефтепродуктов.
Стоит упомянуть и про среднесрочную динамику отечественной валюты. Курс российского рубля существенно ослаб к началу ноября под влиянием целого ряда факторов. Но в день выборов в США в нем зародилась довольно мощная волна укрепления, которая получила продолжение и в последующие дни. Как мы видим, отечественная валюта сохраняет свое свойство падать как под влиянием внутренних рисков, так и на фоне внешних. Но долгосрочная тенденция к ее ослаблению по-прежнему остается в силе.
Исходя из приведенных соображений, можно надеться, что начало президентского срока Джо Байдена станет для мировой экономики временем возврата к положению дел, сложившемуся до эксцентричной эпохи Дональда Трампа. Для этого есть весомые предпосылки. Похоже, что мир уже миновал острую фазу циклического десятилетнего кризиса в форме глобальной вспышки коронавируса, сопровождающейся карантинными мерами. Теперь же сложилась ситуация "низкой базы" для нового экономического роста.
Поэтому вслед за недавней чередой потрясений мы можем увидеть период относительной стабильности. Скорее всего, такая стабильность будет представлять собой некое переходное состояние между стагнацией мировой экономики и началом возобновления ее долгосрочного поступательного подъема.