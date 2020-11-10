Выборы в США и радикальный разворот на фондовом рынке

К завершению первой недели ноября наконец разрешилась одна из главных интриг уходящего года. Стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. Их официальные итоги будут объявлены позднее. Однако это уже едва ли изменит суть дела — новым президентом Соединенных Штатов, скорее всего, станет кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Что же касается расклада сил в Конгрессе, то он, по-видимому, не изменится. Демократы сохранят контроль над Палатой представителей, но решающее слово в Сенате останется за республиканцами.

Не будем углубляться в перипетии завершившихся выборов. С практической точки зрения более важны их формальные результаты. Они, несомненно, будут оказывать влияние на финансовые рынки в течение нескольких ближайших лет. Но ключевые классы активов продемонстрировали серьезное движение еще до начала голосования за океаном. Рассмотрим их среднесрочную динамику и более отдаленные перспективы.

Отыграли с опережением

Надо признать, что основные фондовые рынки отыграли факт состоявшихся выборов в США и их итоги с некоторым опережением. Сильный рост на них наметился еще до начала голосования. Индекс широкого рынка S&P500 имеет серьезные шансы на возращение к недавнему историческому максимуму. Удивительно то, что столь радикальный разворот на рынке акций США реализовался в течение всего лишь одной недели.

Одновременно с этим мы наблюдали серьезное повышение российских фондовых индексов Мосбиржи и РТС. За неделю они выросли на 7,6% и 10,5% соответственно. Региональный европейский фондовый индекс STOXX Europe 600 за то же время прибавил более 7%. Складывается ощущение, что инвесторам и спекулянтам не хватило терпения, чтобы дождаться момента, когда станет понятен исход голосования в США. Участники биржевых торгов предпочли подойти к нему с уже открытыми позициями, игнорируя возможные риски.

Впрочем, не все классы биржевых активов демонстрировали столь завидную динамику. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели лишь частично нивелировать свое масштабное падение, развивавшееся с середины октября. Вполне логичной точкой притяжения для них к моменту завершения выборов стал важный ценовой уровень $40 за баррель. То же самое можно сказать и про контракты на золото. Несмотря на всю связанную с выборами неопределенность, они по-прежнему далеки от августовского исторического максимума и даже от ближайшей психологически значимой отметки $2000.

Добавим, что столь значимый индикатор, как индекс доллара, потерял за выборную неделю порядка 1,75%. Это весьма серьезная просадка. Как мы видим, рыночные и политические риски в основном были учтены в динамике североамериканской валюты. Но не стоит сводить все недавние биржевые колебания к выборам. На рынки по-прежнему оказывают влияние и другие объективные факторы.

Так или иначе, сейчас можно констатировать, что мировые финансовые рынки пережили выборный период в США в целом весьма благополучно. Как мы хорошо знаем, это не гарантирует отсутствие потрясений на них в ближайшие недели и месяцы. Тем не менее инвесторам и спекулянтам все же стоит рассчитывать на то, что после недавних масштабных движений рынки начнут постепенно приходить в состояние относительной стабильности.

Лидер в неоколониальном стиле

Рассуждая о перспективах финансовых рынков, стоит начать с того, что с уходом президента Трампа парадигма мирового экономического развития с большой долей вероятности испытает новый компенсирующий крен. Эпоха Дональда Трампа запомнится крупными торговыми войнами и попытками возврата США на рельсы индустриального возрождения в рамках собственных границ. Однако приход к власти Джо Байдена и стоящей за ним команды дает основания ожидать ренессанс тенденции к глобализации мировой экономики. В данном сценарии Соединенным Штатам вновь будет отводиться роль лидера в неоколониальном стиле.

Остальной мир к этому в целом уже готов. Например, из Германии одновременно с поздравлениями в адрес нового президента уже прозвучало предложение "перезагрузить" трансатлантические отношения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у Лондона и Вашингтона есть хорошие шансы на заключение торгового соглашения. В китайских СМИ звучат надежды на то, что при новой администрации китайско-американские отношения станут более мягкими и управляемыми. А позиция России заключается в том, что она будет сотрудничать с новым президентом США независимо от итогов выборов. Каковы же будут первые важные шаги новой администрации Соединенных Штатов?