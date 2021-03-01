Эксперты: российский рынок акций в ближайшую неделю может протестировать свои максимумы

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский фондовый рынок в понедельник восстанавливается после потерь на прошедшей неделе. Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что при позитивном развитии событий рост продолжится, но и не исключают возобновления нисходящего движения.

Индексы РФ начали неделю с восстановления. Так, индекс Мосбиржи по состоянию на 17:10 мск прибавил около 1%, увеличившись до 3379,5 пункта, долларовый РТС - 1,72%, поднявшись до 1436,25 пункта. Для того, чтобы продолжить краткосрочный рост в ближайшие сессии, индексам Мосбиржи и РТС потребуется закрепиться выше сопротивлений 3405 и 1440 пунктов соответственно, считает аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

Руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых полагает, что к концу недели индекс Мосбиржи может протестировать исторические максимумы, с учетом сложившегося благоприятного внешнего фона. Помимо высоких цен на нефть, поддержку нашим активам оказывают одобренные 26 февраля стимулы американской экономике на сумму $1,9 трлн на одном из этапов. На этой неделе инвесторы ожидают его согласования на уровне Сената, пояснила эксперт.

Ожидает продолжения роста и аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. По его прогнозам, к закрытию пятничных торгов индекс Мосбиржи составит 3340-3405 пунктов. При этом курс доллара и евро к рублю будет варьироваться в диапазоне 73,70-74,35 рубля и 89-89,75 рубля соответственно.

При всем этом, риски возвращения к нисходящему движению прошлой недели или перехода к "боковику" все еще сохраняются, добавила Елена Кожухова. При реализации более пессимистичного сценария, рублевый индикатор может завершить неделю ниже 3300 пунктов, а доллар к рублю - вернуться выше 75 рублей, полагает она.

Как пояснил аналитик "Финам" Андрей Маслов, угрозу активам РФ (в валюте в частности) несут как геополитические, так и ресурсно-сырьевые риски. Давление могут оказать новости о предстоящих санкциях в отношении России со стороны ЕС и США из-за ситуации с Алексеем Навальным. Также стоит отметить и недавнее заявление президента США Джо Байдена, касающееся Крыма, указал эксперт. Маслов добавил, что остается пока неизвестным, какие меры могут быть предприняты, однако все еще возможна изоляция страны от крупных сетей или отключение ее от SWIFT, что особенно тяжело в эру глобальной экономики.

Что повлияет на настроение инвесторов

Основными факторами, которые будут влиять на рынок в течение недели, являются министерская встреча ОПЕК+, публичные выступления представителей ФРС США, а также корпоративная отчетность компаний за 2020 год, рассказал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

"В четверг состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться объемы добычи нефти в апреле. На данный момент почти все свободные мощности находятся в расположении стран из ОПЕК+, поэтому динамика цен на нефть зависит от решения картеля. Небольшое увеличение или его отсутствие могут поддержать нефтяные котировки [и, как следствие, российский рынок и рубль]", - пояснил он.

Кроме того, на прошлой неделе отрицательная динамика рынков объяснялась ростом инфляционных ожиданий и доходностей гособлигаций США. "На этой неделе запланированы несколько выступлений представителей ФРС США, на которых они, вероятно, продолжат успокаивать инвесторов. Если рынки убедятся в поддержке монетарных властей, акции могут отыграть снижение", - также пояснил Потапов, добавив, что в данном случае наибольший рост могут показать более чувствительные к ставкам акции технологических компаний. В противном случае, опережающую динамику будут демонстрировать компании из финансового сектора.

Помимо прочего, в фокусе инвесторов находится сезон корпоративных отчетов по российским компаниям. Так, на неделе результаты по МСФО представят "Русгидро", "Аэрофлот", Mail.ru, "М.Видео", МТС, Сбербанк, Мосбиржа, "Мосэнерго", добавил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.