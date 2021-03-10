Доступ расширен. Как изменился облик биржевого игрока

Примерно через год после начала глобальной вспышки коронавирусной инфекции перед мировой экономикой забрезжила перспектива постепенного выхода из затянувшегося режима различного рода ограничений. За указанный срок многие сферы человеческой деятельности разительно преобразились и продолжают меняться в настоящее время. Как ни странно, но отрасль сбережений и инвестиций не сильно пострадала от очередного всемирного экономического кризиса. В 2020 году мы наблюдали, как достаточно непродолжительный период биржевой паники сменился новой волной неуемного аппетита к риску на финансовых рынках. Надо отметить, что на этот раз не произошло массового разочарования широкого круга инвесторов в акциях и облигациях, аналогичного тому, какое случилось после пресловутого краха "доткомов" на стыке девяностых и двухтысячных годов или во время мирового экономического спада 2008 года. Более того, брокеры и управляющие активами в настоящее время вновь смотрят в будущее с изрядной долей оптимизма. Самые мрачные прогнозы относительно начала новой Великой депрессии в общемировом масштабе пока не оправдались. Щедрая поддержка крупнейших мировых экономик со стороны правительств и центральных банков приносит ожидаемый эффект. Поэтому решение серьезных экономических проблем в развитых странах вновь оказалось отодвинуто на неопределенный срок. На рынке акций США мы наблюдаем вполне здоровую и закономерную тенденцию к перетоку средств инвесторов из ряда спекулятивно перегретых секторов в отставшие от рынка бумаги сильных компаний, представляющих базовые отрасли экономики, включая добывающую, нефтегазовую, финансовую и сферу промышленного производства. Интернет-развитие на пользу Помимо перечисленных макроэкономических факторов, оказывающих влияние на сферу сбережений и инвестиций, надо отметить и то, как она стремительно демократизируется под действием взрывного развития IT-технологий. Прежде всего, становится все более доступным самостоятельное участие в торгах через сеть Интернет, в том числе и с помощью смартфона.

Одним из феноменов настоящего времени стала "революция Reddit". Речь идет о новомодном способе совместной торговли большого количества мелких частных инвесторов, которые координируют свои действия через социальные сети. Таким способом совсем недавно были "разогнаны" котировки акций целого ряда достаточно слабых в настоящее время компаний. Наиболее громкой стала "биржевая бойня" в акциях компании GameStop Corp. (GME). На первом этапе проигравшими в ней оказались хедж-фонды Melvin Capital и Citron Capital. Коль скоро инвестиционные услуги становятся массовым продуктом, это неизбежно приводит к удешевлению всего спектра соответствующих сервисов. В настоящее время на рынке акций США многие крупные брокеры уже отменили комиссии за сделки с акциями через Сеть. Конечно, они активно развивают большое количество сопутствующих услуг с целью компенсации выпадающих доходов. Но сейчас уже можно констатировать, что вероятность покупать и продавать акции через интернет стала доступной и бесплатной или почти бесплатной. Одновременно с этим эксклюзивные прежде услуги по управлению активами становятся вполне открытыми для представителей среднего класса. Обеспеченные люди, не имеющие возможности и желания глубоко вникать в тонкости биржевой торговли, теперь обладают весьма богатым выбором в сфере коллективных инвестиций и индивидуального доверительного управления. Согласно экспертным оценкам, глобальная индустрия управления активами оперирует суммой порядка $80 трлн. Порядка $21 трлн из этой суммы относится к сегменту Affluent (инвесторы с капиталом от $100 тыс. до $1 млн). В нынешних реалиях этот сегмент, граничащий со средним классом в развитых странах, становится все более привлекательным для управляющих компаний. В былые времена такой инвестор был попросту неинтересен серьезным управляющим. Надо понимать, что указанные тенденции не связаны только лишь с развитием средств связи и интернет-технологий. Это более широкое явление, отражающее усиливающуюся автоматизацию брокерского обслуживания и бизнеса по управлению активами. По этой же причине мы наблюдаем и взрывной рост количества и разнообразия доступных по стоимости автоматизированных сервисов в сфере финансового консультирования, принятия инвестиционных решений и даже автоматической торговли на основе готовых стратегий.

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Как обычно, в плане демпинга дальше всех стремятся зайти представители КНР. Например, одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Vanguard заявила о планах по запуску продукта для пользователей китайской платежной платформы Ant Alipay в партнерстве с компанией Ant Group. Они предполагают возможность оказания розничных инвестиционных консультационных услуг для почти миллиарда пользователей платежной системы. Иными словами, в наши дни широкий спектр инвестиционных возможностей становится доступным для человека даже с небольшим достатком. Еще одной оборотной стороной технического прогресса для отрасли управления активами является увеличение доли автоматизированной алгоритмической торговли в общем обороте биржевых торгов. В настоящее время примерно один доллар из трех, переданных инвесторами в управление, уже управляется торговыми роботами. А клиенты брокерских компаний при желании имеют возможность подключать так называемое автоследование, которое предполагает автоматическое совершение сделок на их счетах согласно избранной коллективной стратегии. Управляющие компании не стремятся излишне афишировать собственные разработки в сфере математических методов и искусственного интеллекта. Это и не нужно, поскольку их качество объективно измеряется результатами. Тем не менее участники отрасли непрерывно ведут серьезные исследования в своей сфере. Поскольку рынки постоянно меняются, старые алгоритмы и стратегии требуют непрерывной доработки. Выше мы уже говорили о том, что отдельные хедж-фонды начали нести крупные убытки в нынешних реалиях. Между тем в достаточно недалеком прошлом эта форма управления активами считалась одной из самых прогрессивных. Что же происходит в России? Надо признать, что отечественный фондовый рынок не выглядит отсталым в технологическом плане. Его относительная молодость позволила российским биржам избежать ряда сохранившихся за рубежом анахронизмов или легко отказаться от них. Что касается доступности биржевых торгов в РФ, то сейчас она не хуже, а возможно, и лучше, чем в развитых странах. Многие российские брокеры не регламентируют минимальную сумму для открытия счета на бирже и для начала совершения сделок. Брокерские комиссии в России также уже давно перестали быть обременительными. Более того, сейчас отечественные агенты начинают предлагать для новых клиентов рекламные тарифные планы без комиссий при сделках с акциями и облигациями на Московской бирже. Выбор различного рода сервисов, информаторов и автоматизированных советников также вполне достаточен. Основной проблемой российских фондовых бирж до конца минувшего десятилетия оставалось сравнительно малое количество ликвидных торговых инструментов. Особенно это относилось к акциям компаний, не связанных с добычей полезных ископаемых. Складывалось ощущение, что локальный фондовый рынок представлял собой некую изолированную от внешних площадок "песочницу". Но буквально в течение одного-двух последних лет эта ситуация начала быстро меняться к лучшему. На Московской бирже начали торговаться депозитарные расписки нескольких российских компаний, акции которых ранее имели листинг только на иностранных биржах. Особо стоит отметить одновременное начало торгов за рубежом и на российской бирже бумагами компаний Ozon и Fix Price. Кроме того, у инвесторов и спекулянтов на Московской бирже появилась возможность покупать акции наиболее популярных иностранных компаний, перечень которых постепенно расширяется. Еще одной приятной новостью для многих участников торгов стало расширение часов работы Мосбиржи. Вслед за запуском на ней вечерних торгов акциями появилась возможность совершать сделки иностранной валютой и инструментами срочного рынка с 7 часов утра по московскому времени.

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