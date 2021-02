Уроки GameStop: как "диванные инвесторы" борются за свободный рынок

Как водится, в такой незавидной ситуации на акции GameStop обратили внимание биржевые хедж-фонды. Некоторые из них открыли в этих бумагах крупные "короткие" позиции и отразили это в своей стандартной отчетности и информационных материалах. Надо понимать, что хедж-фонды совершают подобные операции на основе вполне объективных моделей и исследований, указывающих на явную переоцененность конкретных бумаг. В качестве "жертвы" нередко выбираются предприятия, близкие к банкротству. Так было и на этот раз.

Однако в данном случае институциональные инвесторы столкнулись с новым неожиданным рыночным фактором. Группа частных лиц решила бросить вызов самым могущественным участникам торгов и занять противоположную позицию. Благодаря социальным сетям эта инициатива получила достаточно широкий отклик.

Далее мы наблюдали эффект снежного кома, который превратился в лавину. Акции GME начали расти с ускорением. Имевшие в них короткие позиции хедж-фонды Melvin Capital и Citron Capital поспешили зафиксировать крупные убытки и выйти из игры в соответствии с требованиями риск-менеджмента. Однако их место сразу заняли другие биржевые "медведи", рассчитывающие на быстрое возвратное падение стоимости бумаг GME. С 12 по 28 января они подорожали с $20 до $483, а затем перешли в состояние крайне волатильного движения в очень широком диапазоне $114–412. Пока что эти акции еще очень далеки от уровня, с которого начался их недавний рост.

Вся эта биржевая драма сопровождалась насмешливыми твитами Илона Маска, введением ограничений на открытие новых позиций, взаимными обвинениями участников торгов в манипуляции рынком и серьезной информационной шумихой. Вскоре выяснилось, что история акций GameStop — это далеко не единичный случай. Воодушевленные успехом частные инвесторы начали активно и очень успешно играть против коротких позиций в бумагах компаний New Concept Energy, Inc. (GBR), AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC), BlackBerry Limited (BB), Nokia Corporation (NOK), Koss Corporation (KOSS), Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) и прочих. Январские графики указанных акций очень впечатляют и разжигают желание продолжать спекулятивную торговлю в подобном духе.

И довольно скоро на указанные события обратили внимание регулирующие органы. Дело даже дошло до официального комментария по этому поводу со стороны нового пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Через какое-то время страсти на эту тему улягутся. Однако всем участникам биржевых торгов теперь необходимо учитывать вероятность развития подобных сценариев в любых биржевых инструментах. Не будем заострять внимание на уже известных фактах. С практической точки зрения имеет смысл сделать выводы из недавних событий и принимать их во внимание в будущем.

О чем говорит история с GameStop