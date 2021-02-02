Уроки GameStop: как "диванные инвесторы" борются за свободный рынок

В англоязычной традиции существует несколько вариантов поговорки, которая звучит как "прилив поднимает все лодки…". Одно из ее продолжений говорит о том, что "отлив посадит на мель все лодки, которые не ушли далеко в море". Это выражение очень хорошо характеризует ситуацию, сложившуюся в начале 2021 года на рынке акций США. Казалось бы, после бурной волны среднесрочного роста он уже полностью исчерпал свой потенциал для повышения и вполне готов к давно назревшему коррекционному спаду. Однако под занавес недавней эйфории мы становимся свидетелями целой череды всплесков агрессивных покупок в ряде очень слабых бумаг.

С чего все началось Опытные инвесторы и спекулянты хорошо знают, что под конец "бычьего рынка", когда все хорошие активы уже стоят дорого, нередко наблюдается ничем не обоснованный рост котировок всеми забытых акций, которые в ином случае не вызывают явного интереса у участников торгов. Это как раз те самые "ветхие лодки", которые поднимает прилив ликвидности и которые очень скоро снова неизбежно сядут на мель или уйдут на дно. Первым знаковым и наглядным кейсом в этом плане стал многократный рост стоимости акций компании GameStop Corp. (GME). Эмитент представляет собой теряющую рынок сбыта сеть магазинов по продаже компакт-дисков с фильмами и играми, а также сопутствующих товаров. Работа на сужающемся сегменте по вполне объективным причинам уже давно вела предприятие к упадку. А неожиданно разразившаяся пандемия COVID-19 заставила прекратить работу магазинов и ограничиться лишь онлайн-торговлей и побочными продажами.

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Как водится, в такой незавидной ситуации на акции GameStop обратили внимание биржевые хедж-фонды. Некоторые из них открыли в этих бумагах крупные "короткие" позиции и отразили это в своей стандартной отчетности и информационных материалах. Надо понимать, что хедж-фонды совершают подобные операции на основе вполне объективных моделей и исследований, указывающих на явную переоцененность конкретных бумаг. В качестве "жертвы" нередко выбираются предприятия, близкие к банкротству. Так было и на этот раз. Однако в данном случае институциональные инвесторы столкнулись с новым неожиданным рыночным фактором. Группа частных лиц решила бросить вызов самым могущественным участникам торгов и занять противоположную позицию. Благодаря социальным сетям эта инициатива получила достаточно широкий отклик. Далее мы наблюдали эффект снежного кома, который превратился в лавину. Акции GME начали расти с ускорением. Имевшие в них короткие позиции хедж-фонды Melvin Capital и Citron Capital поспешили зафиксировать крупные убытки и выйти из игры в соответствии с требованиями риск-менеджмента. Однако их место сразу заняли другие биржевые "медведи", рассчитывающие на быстрое возвратное падение стоимости бумаг GME. С 12 по 28 января они подорожали с $20 до $483, а затем перешли в состояние крайне волатильного движения в очень широком диапазоне $114–412. Пока что эти акции еще очень далеки от уровня, с которого начался их недавний рост. Вся эта биржевая драма сопровождалась насмешливыми твитами Илона Маска, введением ограничений на открытие новых позиций, взаимными обвинениями участников торгов в манипуляции рынком и серьезной информационной шумихой. Вскоре выяснилось, что история акций GameStop — это далеко не единичный случай. Воодушевленные успехом частные инвесторы начали активно и очень успешно играть против коротких позиций в бумагах компаний New Concept Energy, Inc. (GBR), AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC), BlackBerry Limited (BB), Nokia Corporation (NOK), Koss Corporation (KOSS), Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) и прочих. Январские графики указанных акций очень впечатляют и разжигают желание продолжать спекулятивную торговлю в подобном духе. И довольно скоро на указанные события обратили внимание регулирующие органы. Дело даже дошло до официального комментария по этому поводу со стороны нового пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Через какое-то время страсти на эту тему улягутся. Однако всем участникам биржевых торгов теперь необходимо учитывать вероятность развития подобных сценариев в любых биржевых инструментах. Не будем заострять внимание на уже известных фактах. С практической точки зрения имеет смысл сделать выводы из недавних событий и принимать их во внимание в будущем. О чем говорит история с GameStop

Надо признать, что в указанных выше случаях сильного роста стоимости отдельных акций мы имеем дело с новой разновидностью биржевого корнера. Исторически сложилось так, что загоном биржевых "медведей" в угол обычно занимались крупные участники торгов, обладающие большой финансовой мощью. На этот раз все произошло наоборот. Практика показала, что большое количество мелких инвесторов вполне может перебороть игрока почти любой величины. Их атака может произойти внезапно. Здесь вполне уместно провести параллель с эффектом Flash Crash, или "мгновенного краха", вызванного одновременной активацией множества независимых алгоритмических торговых систем. Разница заключается в том, что живые люди пока что могут действовать более изощренно и способны быстро менять стратегию по ходу развития событий. Такая модель "набега" на отдельные бумаги уже хорошо известна на рынке криптовалют. За минувшие годы она была на нем обкатана и отточена. К слову, децентрализованный пул частных инвесторов может играть не только на повышение, но и на понижение. Второй важный урок ситуации с GameStop заключается в том, что мелкие инвесторы теперь способны запускать самоподдерживающиеся тенденции на рынке. И для этого им не обязательно иметь очень крупный совокупный капитал. Выяснилось, что серьезную роль в "разгоне" котировок указанной компании сыграли агрессивные покупки опционов типа "колл не в деньгах". (Опцион считается таким, когда зафиксированная им цена актива оказывается выше текущей стоимости последнего). Открытие таких позиций существенно дешевле, нежели скупка базового актива. В какой-то момент у продавцов таких опционов появляется необходимость хеджирования грозящей крупным убытком позиции с помощью покупки соответствующего объема акций. В таком случае мгновенно образуется агрессивный спрос на них по любой текущей цене, что лишь подстегивает дальнейший рост курсовой стоимости. Попутно стоит напомнить и уже хорошо известную истину о том, что масштабные спекуляции с деривативами способны сильно сдвинуть стоимость базового актива на короткий промежуток времени. Этого вполне достаточно для фиксации крупной прибыли и для выдавливания держателей убыточных позиций из рынка. Надо понимать, что правила игры на фондовом рынке США начинают меняться. Многие крупные участники торгов вынуждены раскрывать свои позиции в соответствии с действующими юридическими нормами. В новых реалиях это делает их уязвимыми. По-видимому, открытие и удержание крупных позиций фондами акций теперь будет связано с дополнительными рисками. Это значит, что они будут вынуждены прибегать к более широкой диверсификации портфелей. Чего ждать дальше Не секрет, что недавние многомиллиардные убытки хедж-фондов означают крупные потери для их инвесторов и собственников, которые являются весьма влиятельными людьми. Сейчас профессиональные управляющие откровенно ждут от комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) принятия защитных мер от нового рыночного фактора. Очевидно, что в самое ближайшее время будет усиленно лоббироваться ужесточение регуляции в части согласованных организованных действий групп частных инвесторов. Едва ли стоит сомневаться, что новые правила будут затруднять попытки агрессивной торговли в духе недавних событий.

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