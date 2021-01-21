Какие акции могут уравновесить инвестиционный портфель

Одной из самых заметных макроэкономических тенденций последнего года в России стал переток средств физических лиц с банковских депозитов на брокерские счета и в доверительное управление. Для этого имеется целый ряд объективных предпосылок, включая падение доходности по банковским вкладам, упадок в реальном секторе экономики и привлекательность налоговых льгот для индивидуальных инвестиционных счетов.
Иными словами, мы наблюдаем приход на российский фондовый рынок большого количества начинающих инвесторов и спекулянтов. Согласно данным Московской биржи, количество брокерских счетов физических лиц на ней за 2020 год увеличилось почти на 5 млн, достигнув 8,8 млн.
Новоиспеченные участники торгов обычно начинают инвестирование с покупки так называемых голубых фишек, или наиболее ликвидных бумаг крупнейших отечественных компаний. Особенно ими любимы акции Сбербанка и "Газпрома". Следующим логичным шагом уже нередко становится формирование портфеля из бумаг, представляющих различные секторы рынка, такие как нефтегазовый, металлургический, финансовый, потребительский и т.д. Эти акции и их эмитенты хорошо известны и у всех на слуху.
Однако на достаточно узком российском рынке акций присутствуют несколько достаточно ликвидных бумаг, которые не входят в основные секторы или причисляются к ним весьма условно. Сегодня хотелось бы остановиться на нескольких подобных акциях. Они способны хорошо "разбавить" и уравновесить многие инвестиционные портфели, которые в силу специфики отечественной экономики зачастую имеют перекос в пользу бумаг сырьевых компаний.
Акции Московской биржи: в роли защитных бумаг
Акции Мосбиржи (MOEX) обычно причисляют к финансовому сектору. Они даже включены в рассчитываемый той же самой биржей отраслевой индекс MOEXFN, в который в основном входят бумаги банков. Однако очевидно, что бизнес организатора биржевых торгов существенно отличается от стандартных банковских операций.
К слову, на Московской бирже помимо акций, облигаций и инструментов срочного рынка проходят валютные торги. Таким образом, она представляет собой крупнейший валютный обменный пункт в стране. Надо отметить, что эмитент ведет активную работу по расширению количества доступных торговых инструментов и продолжительности времени торгов. Это представляется дополнительным фактором в пользу увеличения комиссионных доходов биржи в ближайшие годы.
С точки зрения инвестирования необходимо учитывать, что биржи обычно выигрывают в периоды усиления политической и экономической нестабильности в связи с закономерной активизацией торговой активности. По этой причине акции Мосбиржи (MOEX) нередко играют роль защитных бумаг в моменты серьезных неурядиц. Это их свойство хорошо проявилось в кризисном 2020 году, когда эти акции выглядели относительно устойчивыми и даже неоднократно обновили свой исторический максимум.
Во второй половине января акции Мосбиржи (MOEX) вплотную приблизились к своему декабрьскому ценовому рекорду, который пока составляет 169 руб. Вполне вероятно, что они сумеют превысить эту отметку в ближайшие дни или недели. Однако текущие уровни не выглядят привлекательными для покупки этих бумаг на среднесрочную перспективу. Сейчас имеет смысл подождать более низкой цены. С технической точки зрения все еще выглядит вероятным возврат этих бумаг в диапазон 130–150 руб. Возможно, это произойдет в течение нескольких недель или месяцев.
Хорошие диапазоны "Яндекса"
Акции Yandex clA (YNDX) и менее ликвидные бумаги MAIL-гдр (MAIL) представляют собой перспективный, но очень узкий на локальном рынке сектор высокотехнологичных компаний. Надо понимать, что коммерческий успех в указанной сфере, в отличие от сырьевых отраслей, очень сильно связан со спецификой эмитентов. Поэтому акции представителей IT-индустрии всегда требуют индивидуального подхода.
Сильной стороной компании "Яндекс" является тот факт, что она находится в процессе непрерывного тестирования экспериментальных направлений, способных вырасти в доходные сегменты бизнеса. Более того, такие направления имеют перспективу для дальнейшего выделения в отдельные предприятия с последующей продажей или выходом на IPO. Это сильно повышает ценность материнской компании. Например, "Яндекс" не исключает возможности будущего размещения акций уже выделенного в отдельное юридическое лицо подразделения беспилотного транспорта.
Вместе с тем IT-холдинг активно реинвестирует прибыль в дальнейшее развитие и расширение действующих направлений. По этой причине он не платит дивидендов при наличии крупного остатка свободных денежных средств. Осенью прошлого года он превышал 250 млрд руб. и мог быть направлен на поглощение холдинга TCS Group. Однако уже объявленная сделка была отменена, что немало разочаровало многих акционеров "Яндекса".
В целом надо понимать, что динамика бумаг Yandex clA (YNDX) в настоящее время в первую очередь связана с корпоративными событиями, а не с финансовыми показателями эмитента. Об этом говорит история сильных движений, наблюдавшихся в них в минувшем году. Необходимо учитывать, что IT-отрасль всегда находится под угрозой регуляторных рисков, связанных с продолжающейся тенденцией к ужесточению отраслевого законодательства в РФ и за рубежом.
Еще с августа 2020 года ключевой точкой притяжения для акций Yandex clA (YNDX) стал значимый ценовой уровень 5000 руб. Они неоднократно возвращались к нему после масштабных движений. Скорее всего, в первой половине года мы будем наблюдать продолжение указанной тенденции. Соответственно, хорошим диапазоном для открытия "длинных" позиций в этих бумагах является район 4600–4800 руб. А в коридоре 5200–5400 руб. имеет смысл задуматься о сокращении имеющейся позиции.
"Самобытные" акции
Что же касается бумаг Mail.ru Group — MAIL-гдр (MAIL) — то они не выглядят привлекательными для покупки на временном горизонте от нескольких месяцев до года. Об этом же говорит и более давняя история этих бумаг на Лондонской фондовой бирже. Это пример волатильных акций, которые долгое время не растут в цене, несмотря на весь свой потенциал.
Говоря про "самобытные" акции на российском фондовом рынке, никак нельзя не упомянуть бумаги АФК "Система" (AFKS), в которых периодически происходят достаточно сильные спекулятивные движения. Присутствующее в названии эмитента сокращение АФК означает "Акционерная финансовая корпорация". Компания-эмитент специализируется на владении долями в перспективных предприятиях и в развитии их до состояния, когда такой актив может быть выгодно продан или выведен на IPO. Среди последних подобных примеров можно привести компании "Детский Мир" и OZON. Недавно АФК "Система" сообщила о планах возможного первичного размещения акций лесопромышленного холдинга Segezha Group.
Стоит напомнить, что в 2018 году финансовое положение "Системы" существенно ухудшалось. Это было связано с выплатой 100 млрд руб. по мировому соглашению в пользу "Башнефти". Эта история стала стимулом для затяжного падения стоимости указанных бумаг более чем в два раза. В настоящее время былые проблемы уже давно отыграны и забыты рынком. Но акции АФК "Система" (AFKS) все еще торгуются заметно дешевле уровней, на которых они находились в начале 2014 года. В тот год они сильно просели вместе с рынком на фоне неожиданного и радикального ухудшения внешнеполитического фона.
Особенности OZON
Бумаги интернет-ретейлера OZON-адр (OZON) торгуются на Московской бирже немногим менее трех месяцев. В течение этого времени в них наблюдаются достаточно высокие обороты. При рассмотрении возможности их приобретения надо учитывать некоторые особенности эмитента.
Сейчас OZON-адр торгуются почти в два раза дороже цены и без того успешного первоначального размещения, которое состоялось по $30 за бумагу. Очевидно, что инвесторы и спекулянты переоценили "расписки" интернет-магазина в надежде на то, что он превратится в российский аналог Amazon (AMZN).
Вместе с тем OZON в течение многих лет остается планово убыточной компанией, которая направляет все свободные средства на расширение масштабов бизнеса. Уже в текущем году OZON как публичная компания начнет выпускать квартальные финансовые отчеты. Если ретейлер продолжит стабильно генерировать убытки, текущий оптимизм держателей его акций может заметно ослабеть. Впрочем, для рынка акций США, на которых также торгуются бумаги OZON, подобная модель ведения бизнеса представляется обычным делом.
Таким образом, бумаги OZON-адр (OZON) на временном горизонте от нескольких месяцев до нескольких лет представляют собой некую темную лошадку. С одной стороны, это опцион на большой и длительный рыночный успех, что подразумевает многократный рост их стоимости. Вместе с тем их среднесрочная переоцененность создает риск того, что сейчас мы наблюдаем самую высокую цену указанных бумаг на несколько лет вперед.
Для долгосрочного инвестора в связи с этим вполне приемлема стратегия "купить и забыть". Но в среднесрочном плане бумаги OZON-адр (OZON), скорее, стоит воспринимать как непредсказуемый спекулятивный инструмент с достаточно высоким уровнем риска.