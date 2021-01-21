Какие акции могут уравновесить инвестиционный портфель

Одной из самых заметных макроэкономических тенденций последнего года в России стал переток средств физических лиц с банковских депозитов на брокерские счета и в доверительное управление. Для этого имеется целый ряд объективных предпосылок, включая падение доходности по банковским вкладам, упадок в реальном секторе экономики и привлекательность налоговых льгот для индивидуальных инвестиционных счетов.

Иными словами, мы наблюдаем приход на российский фондовый рынок большого количества начинающих инвесторов и спекулянтов. Согласно данным Московской биржи, количество брокерских счетов физических лиц на ней за 2020 год увеличилось почти на 5 млн, достигнув 8,8 млн. Новоиспеченные участники торгов обычно начинают инвестирование с покупки так называемых голубых фишек, или наиболее ликвидных бумаг крупнейших отечественных компаний. Особенно ими любимы акции Сбербанка и "Газпрома". Следующим логичным шагом уже нередко становится формирование портфеля из бумаг, представляющих различные секторы рынка, такие как нефтегазовый, металлургический, финансовый, потребительский и т.д. Эти акции и их эмитенты хорошо известны и у всех на слуху. Однако на достаточно узком российском рынке акций присутствуют несколько достаточно ликвидных бумаг, которые не входят в основные секторы или причисляются к ним весьма условно. Сегодня хотелось бы остановиться на нескольких подобных акциях. Они способны хорошо "разбавить" и уравновесить многие инвестиционные портфели, которые в силу специфики отечественной экономики зачастую имеют перекос в пользу бумаг сырьевых компаний. Акции Московской биржи: в роли защитных бумаг Акции Мосбиржи (MOEX) обычно причисляют к финансовому сектору. Они даже включены в рассчитываемый той же самой биржей отраслевой индекс MOEXFN, в который в основном входят бумаги банков. Однако очевидно, что бизнес организатора биржевых торгов существенно отличается от стандартных банковских операций. К слову, на Московской бирже помимо акций, облигаций и инструментов срочного рынка проходят валютные торги. Таким образом, она представляет собой крупнейший валютный обменный пункт в стране. Надо отметить, что эмитент ведет активную работу по расширению количества доступных торговых инструментов и продолжительности времени торгов. Это представляется дополнительным фактором в пользу увеличения комиссионных доходов биржи в ближайшие годы.

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С точки зрения инвестирования необходимо учитывать, что биржи обычно выигрывают в периоды усиления политической и экономической нестабильности в связи с закономерной активизацией торговой активности. По этой причине акции Мосбиржи (MOEX) нередко играют роль защитных бумаг в моменты серьезных неурядиц. Это их свойство хорошо проявилось в кризисном 2020 году, когда эти акции выглядели относительно устойчивыми и даже неоднократно обновили свой исторический максимум. Во второй половине января акции Мосбиржи (MOEX) вплотную приблизились к своему декабрьскому ценовому рекорду, который пока составляет 169 руб. Вполне вероятно, что они сумеют превысить эту отметку в ближайшие дни или недели. Однако текущие уровни не выглядят привлекательными для покупки этих бумаг на среднесрочную перспективу. Сейчас имеет смысл подождать более низкой цены. С технической точки зрения все еще выглядит вероятным возврат этих бумаг в диапазон 130–150 руб. Возможно, это произойдет в течение нескольких недель или месяцев. Хорошие диапазоны "Яндекса" Акции Yandex clA (YNDX) и менее ликвидные бумаги MAIL-гдр (MAIL) представляют собой перспективный, но очень узкий на локальном рынке сектор высокотехнологичных компаний. Надо понимать, что коммерческий успех в указанной сфере, в отличие от сырьевых отраслей, очень сильно связан со спецификой эмитентов. Поэтому акции представителей IT-индустрии всегда требуют индивидуального подхода. Сильной стороной компании "Яндекс" является тот факт, что она находится в процессе непрерывного тестирования экспериментальных направлений, способных вырасти в доходные сегменты бизнеса. Более того, такие направления имеют перспективу для дальнейшего выделения в отдельные предприятия с последующей продажей или выходом на IPO. Это сильно повышает ценность материнской компании. Например, "Яндекс" не исключает возможности будущего размещения акций уже выделенного в отдельное юридическое лицо подразделения беспилотного транспорта.

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Вместе с тем IT-холдинг активно реинвестирует прибыль в дальнейшее развитие и расширение действующих направлений. По этой причине он не платит дивидендов при наличии крупного остатка свободных денежных средств. Осенью прошлого года он превышал 250 млрд руб. и мог быть направлен на поглощение холдинга TCS Group. Однако уже объявленная сделка была отменена, что немало разочаровало многих акционеров "Яндекса". В целом надо понимать, что динамика бумаг Yandex clA (YNDX) в настоящее время в первую очередь связана с корпоративными событиями, а не с финансовыми показателями эмитента. Об этом говорит история сильных движений, наблюдавшихся в них в минувшем году. Необходимо учитывать, что IT-отрасль всегда находится под угрозой регуляторных рисков, связанных с продолжающейся тенденцией к ужесточению отраслевого законодательства в РФ и за рубежом. Еще с августа 2020 года ключевой точкой притяжения для акций Yandex clA (YNDX) стал значимый ценовой уровень 5000 руб. Они неоднократно возвращались к нему после масштабных движений. Скорее всего, в первой половине года мы будем наблюдать продолжение указанной тенденции. Соответственно, хорошим диапазоном для открытия "длинных" позиций в этих бумагах является район 4600–4800 руб. А в коридоре 5200–5400 руб. имеет смысл задуматься о сокращении имеющейся позиции. "Самобытные" акции Что же касается бумаг Mail.ru Group — MAIL-гдр (MAIL) — то они не выглядят привлекательными для покупки на временном горизонте от нескольких месяцев до года. Об этом же говорит и более давняя история этих бумаг на Лондонской фондовой бирже. Это пример волатильных акций, которые долгое время не растут в цене, несмотря на весь свой потенциал. Говоря про "самобытные" акции на российском фондовом рынке, никак нельзя не упомянуть бумаги АФК "Система" (AFKS), в которых периодически происходят достаточно сильные спекулятивные движения. Присутствующее в названии эмитента сокращение АФК означает "Акционерная финансовая корпорация". Компания-эмитент специализируется на владении долями в перспективных предприятиях и в развитии их до состояния, когда такой актив может быть выгодно продан или выведен на IPO. Среди последних подобных примеров можно привести компании "Детский Мир" и OZON. Недавно АФК "Система" сообщила о планах возможного первичного размещения акций лесопромышленного холдинга Segezha Group. Стоит напомнить, что в 2018 году финансовое положение "Системы" существенно ухудшалось. Это было связано с выплатой 100 млрд руб. по мировому соглашению в пользу "Башнефти". Эта история стала стимулом для затяжного падения стоимости указанных бумаг более чем в два раза. В настоящее время былые проблемы уже давно отыграны и забыты рынком. Но акции АФК "Система" (AFKS) все еще торгуются заметно дешевле уровней, на которых они находились в начале 2014 года. В тот год они сильно просели вместе с рынком на фоне неожиданного и радикального ухудшения внешнеполитического фона. Особенности OZON Бумаги интернет-ретейлера OZON-адр (OZON) торгуются на Московской бирже немногим менее трех месяцев. В течение этого времени в них наблюдаются достаточно высокие обороты. При рассмотрении возможности их приобретения надо учитывать некоторые особенности эмитента. Сейчас OZON-адр торгуются почти в два раза дороже цены и без того успешного первоначального размещения, которое состоялось по $30 за бумагу. Очевидно, что инвесторы и спекулянты переоценили "расписки" интернет-магазина в надежде на то, что он превратится в российский аналог Amazon (AMZN).

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