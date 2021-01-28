Феномен Reddit и GameStop: как инвесторы-любители из соцсетей "сломали" Уолл-стрит

Неожиданный и тогда еще слабый рост стоимости акций компании начался примерно в конце ноября 2020 года с постов в сообществе wallstreetbets социальной сети Reddit. В них пользователи обвиняли хедж-фонды в ставках на короткие позиции акций GameStop, мол, они топят компанию. В результате эти инвесторы-любители решили начать скупать акции компании, чтобы "забрать" у фондов деньги.

Поначалу те начали шортить еще активнее в расчете, что любители распродадут акции через некоторое время и цена все равно упадет. Но последние не сдались. Плюс со временем к ним подключились и профессиональные трейдеры, начавшие играть в лонг.

11 января 2021 года к совету директоров GameStop присоединился Райан Коэн. И новости о перспективах цифровой трансформации компании спровоцировали очередное подорожание акций компании.

20 января управляющий партнер Citron Research раскритиковал подъем акций GameStop, назвав пять причин, почему они должны стоить не больше $20. Это вызвало всплеск недовольства у частных инвесторов и, как следствие, — очередной рост к 21 января. В результате основатель Citron Research Эндрю Лефт заявил, что "то, что Citron пережила за последние 48 часов, это позорный и печальный показатель состояния инвестиционного сообщества. Мы больше не будем комментировать GameStop не потому, что не верим в нашу инвестиционную аналитику, а потому, что разъяренная толпа, владеющая этими акциями, потратила последние 48 часов на совершение множества преступлений, о которых мы сообщим ФБР, Комиссии по ценным бумагам и другим государственным органам".

После акции взлетели еще в два раза (как раз 27 января) — уже после поста Илона Маска в Twitter со словом Gamestonk. Это, очевидно, отсылка к биржевому мему Stonks. Так в Сети высмеивают инвесторов и предпринимателей, которые делают "отличные" вложения в надежде заработать, но совершенно не разбираются в экономике.

Как итог: бумаги GameStop взлетели в цене на сотни процентов за четыре месяца. А вот шорт-продавцы ее акций, по оценке компании S3 на 25 января, потеряли около $6 млрд.