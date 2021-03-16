Темные лошадки. Что демонстрируют акции компаний потребительского сектора

Не секрет, что основу современной российской экономики образуют добывающие компании. Исторически сложилось так, что наиболее крупные и прибыльные отечественные предприятия выступают экспортерами нефти, газа, металлов и некоторых других видов сырья. Соответственно, в составе российских фондовых индексов всегда наблюдался вполне закономерный перекос в пользу акций сырьевых компаний. При этом выбор ликвидных бумаг, представляющих иные секторы экономики, до сих пор остается достаточно узким.

Голубые фишки Единственным явным исключением из этой закономерности в середине двухтысячных годов выступала электроэнергетика. После реформы столь крупной естественной монополии, как РАО "ЕЭС России" (энергетическая компания), на ММВБ появилось большое количество акций предприятий, выделенных из ее состава. Однако в течение последующего десятилетия указанный сектор рынка вновь существенно сузился. В основном это произошло по причине того, что отечественные электроэнергетические компании начали укрупняться в форме консолидации более мелких представителей своей отрасли. В целом же надо отметить, что торгующиеся на Московской бирже голубые фишки до сих пор в большинстве своем представляют бумаги предприятий, основанных еще во времена Советского Союза. По крайней мере, их основные фонды были сформированы до того момента, когда началась новейшая история России. Зачастую это компании с государственным участием. Новички рынка Строго говоря, отечественный фондовый рынок не складывался эволюционно, как в развитых странах, а сформировался в довольно короткие сроки в ходе процесса спешной приватизации в стране. Именно поэтому на нем до сих пор существует дефицит акций молодых, но при этом достаточно крупных компаний, условно относящихся к достаточно размытой группе "потребительский сектор".

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Казалось бы, от добра добра не ищут. Зачем российскому инвестору бумаги относительно нестабильных компаний, если у него есть возможность приобретать и держать акции Сбербанка, "Газпрома", "Роснефти" и "Норильского никеля"? На первый взгляд, они нужны лишь для того, чтобы "разбавлять" инвестиционные портфели с целью соблюдения пресловутого правила диверсификации активов. Однако представители потребительского сектора все же обладают одним очень важным потенциальным преимуществом. Такие компании способны показать историю большого успеха и многократного роста бизнеса. Очевидно, что крупные добывающие предприятия не могут увеличивать масштабы бизнеса в разы по вполне объективным материальным причинам. К слову, на хорошо развитом фондовом рынке США также существуют группы акций, представители которых способны демонстрировать очень быстрый и сильный рост стоимости. Это бумаги компаний, занимающихся медицинскими исследованиями и разработкой лекарственных средств. Впрочем, это особый и очень специфичный сегмент, требующий индивидуального подхода к каждой отдельной акции. Темные лошадки Ну а неплохим российским примером в данном случае могут служить бумаги компании "Магнит" (MGNТ). С мая 2006 года по июль 2015 года они выросли в цене более чем в 17 раз. Но после того, как торговая сеть превратилась в зрелый бизнес и сменила контролирующего акционера, бурный рост стоимости ее акций завершился. Для сравнения: обыкновенные акции такой крупной монополии с государственным участием, как "Ростелеком" (RTKM), в настоящее время все еще торгуются на уровне марта-апреля 2000 года. С того времени их долларовая стоимость упала с $3,8 до $1,5. Неприятной оборотной стороной молодых представителей потребительского сектора является тот факт, что они всегда представляют собой своеобразную темную лошадку. Несмотря на блестящие перспективы, бизнес компании может пойти хуже, а в самом неприятном случае имеется вероятность вовсе дойти до банкротства. В этом плане хорошим отрезвляющим кейсом служит 15-летняя история акций аптеки "36,6" (APTK). В мае 2007 года ее цена ненадолго доходила до 2,7 тыс. рублей. Но в настоящее время они торгуются в районе 13,5–14 рублей, что примерно в 192 раза дешевле. Неожиданный успех Продолжая разговор про бумаги, потенциально способные демонстрировать кратный рост в течение нескольких лет, стоит обратить внимание на постепенно расширяющийся подсектор акций непродовольственных ретейлеров. Это бумаги "М.Видео" (MVID), Ozon (OZON-адр), Fix Price (FIXP-гдр), "Детского мира" (DSKY), ОР (OBUV). Их стоит оценивать как одну из неплохих потенциальных инвестиционных возможностей на длительный срок. Конечно, в этом плане не надо ставить все на одну карту.

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Самым значимым событием минувшего года в указанном подсекторе стало суперуспешное IPO (первичное публичное размещение) компании Ozon. Оно выявило наличие огромного интереса к представителям сектора непродовольственного ретейла в РФ. Объем первичного размещения бумаг маркетплейса был легко увеличен с 30 млн до 33 млн по причине высокого спроса. Более того, после одновременного начала обращения на NASDAQ и Московской бирже эти бумаги продолжили дорожать. Через четыре месяца после ноябрьского размещения по $30 они торгуются в районе $50–60. Их исторический максимум уже составил $68,77. Акции и депозитарные расписки компании Ozon как раз представляют собой ту самую темную лошадку с неочевидными долгосрочными перспективами. Компания-эмитент на протяжении двух десятков лет оставалась планово убыточной. Все новые раунды финансирования в ней были направлены на расширение масштабов бизнеса. К моменту IPO предполагалось, что она сумеет стать региональным аналогом своего прообраза, которым выступает североамериканская компания Amazon. Тем не менее в проспекте размещения прямо указывалось на то, что в ближайшее время Ozon продолжит нести убытки из-за ожидаемого роста операционных расходов. Кроме того, компания не ожидает выплаты дивидендов "в обозримом будущем". И все же по итогам 2020 года она сумела выйти на точку безубыточности по операционному денежному потоку. Аналогия не помогла Позитивный пример Ozon стимулировал еще одно достаточно интересное размещение в подсекторе непродовольственного ретейла. Речь идет о бумагах компании Fix Price, которые одновременно начали обращаться на Лондонской фондовой бирже и на Мосбирже. Цена IPO сложилась по верхней границе предполагавшегося ценового коридора и составила $9,75, или 725,7 рубля. На старте торгов капитализация компании-эмитента составила порядка $8,3 млрд. Но на этот раз мы не увидели взрывного роста стоимости указанных расписок сразу после их размещения. Через неделю они торгуются примерно на 2,9% дешевле. В целом же компания Fix Price получила весьма высокую оценку со стороны рынка на этапе IPO по аналогии с Ozon. Иными словами, в стоимость ее акций уже заложены ожидания сильного роста выручки и прибыли в течение ближайших кварталов и нескольких лет. Поэтому перспективы дальнейшего существенного роста их стоимости пока выглядят неочевидными. К числу преимуществ компании стоит отнести хорошо обкатанную бизнес-модель розничной торговли по низким фиксированным ценам. Количество магазинов в сети уже приближается к 4,3 тыс. Кроме того, компания Fix Price в отличие от Ozon является прибыльным предприятием. Неопределенная картина Примерно в одно время с IPO Fix Price произошло и вторичное размещение 13,5% акций компании "М.Видео". Указанное SPO (вторичное публичное размещение) состоялось по нижней границе заявленного ценового диапазона 725–740 рублей. Однако его все же стоит признать удачным. До начала февраля 2021 года акции "М.Видео" торговались в районе 700–750 рублей, но перед размещением их цена резко выросла до 888,4 рубля. Таким образом, столь крупное SPO по 725 рублей выглядит вполне адекватным с учетом средней стоимости указанных бумаг в предыдущие месяцы. Вместе с тем с технической точки зрения в акциях "М.Видео" сейчас сложилась неопределенная среднесрочная техническая картина. Явные сигналы для их покупки или продажи пока отсутствуют.

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