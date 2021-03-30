Владелец блокировавшего Суэцкий канал судна не получал запросов о компенсации

ТАСС, 30 марта. Японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение недели Суэцкий канал, пока не получала требований или исков о компенсации понесенных убытков. Об этом заявил во вторник в интервью Reuters представитель Shohei Kisen Юми Синохара.

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"До сих пор не было требований или исков, связанных с инцидентом, - приводит агентство слова Синохара - заместителя управляющего флотом компании. - Мы продолжаем изучать инцидент и его финансовые последствия, включая страховые выплаты и потенциальную компенсацию убытков".

Накануне возобновилось судоходство по Суэцкому каналу, и его с тех пор прошли уже более сотни кораблей. До этого водная артерия была заблокирована с 23 марта, когда Ever Given перегородил русло, изменив курс под воздействием сильных порывов ветра. Для того, чтобы сдвинуть с места застрявший контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, потребовалось шесть дней круглосуточной работы 14 мощных буксиров и драг.

По оценкам, инцидент с контейнеровозом привел к образованию пробки из примерно 400 судов, ожидающих прохода через Суэцкий канал. Был заблокирован водный путь, обеспечивающий примерно 10 % мирового морского торгового оборота, каждый день простоя которого обходится в почти $10 млрд.