ЧП в Суэцком канале и не только: какие события влияют на нефтяные фьючерсы

Михаил Ханов — о том, какие разовые и периодические логистические проблемы необходимо учесть при биржевой торговле фьючерсами на нефть и акциями нефтяных компаний

В последнюю полную неделю марта фьючерсы на нефть Brent довольно серьезно колебались. Со вторника по пятницу их внутридневной диапазон расширялся до $2,7–4,1, а суточное изменение стоимости составляло от 4,6% до 6,8%. Аналогичные движения были и в контрактах на североамериканскую нефть WTI. Всему виной стали неожиданные логистические проблемы вокруг Суэцкого канала, который оказался перекрыт для прохода крупных судов севшим на мель 400-метровым контейнеровозом Ever Given. Суэцкий затор Этот канал является одним из максимально загруженных морских торговых путей. Согласно экспертным оценкам, через эту транспортную артерию проходит порядка 10% мировых морских перевозок нефти, или около 4,4% всего мирового объема поставок нефти и нефтепродуктов. Недельная задержка судоходства в Суэцком канале обездвижила более 100 танкеров с черным золотом разных размеров и классов. В понедельник, 29 марта, сообщили, что операция по снятию с мели контейнеровоза наконец-то увенчалась успехом. Эта новость настолько важна, что о ней написал в своем Twitter президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Но нельзя забывать — на нормализацию движения по Суэцкому каналу уйдет еще примерно три с половиной дня. Между тем в очереди на проход через транспортную артерию к тому моменту уже скопилось не менее 450 судов. Часть из них отправлена обходным путем вокруг Африки — это означает удлинение морского пути из Средиземного в Красное море примерно на 8 тыс. км. Для крупного газовоза или нефтяного танкера это две дополнительные недели плавания, не говоря уже про незапланированный перерасход топлива. Но все же, похоже, что на этот раз для сырьевых "медведей" очередная тревожная ситуация завершилась легким испугом. Самые пессимистичные прогнозы указывали на то, что разблокировка Суэцкого канала может затянуться на несколько недель.

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Однако отдаленные последствия этого события для реального сектора экономики будут масштабнее. Согласно оценке крупнейшего в мире оператора контейнерных перевозок A.P. Moller-Maersk A/S, на устранение вызванных недавним инцидентом сбоев и задержек в глобальном судоходстве понадобятся недели, а возможно, даже и месяцы. Ситуация с недельным перекрытием все-таки не самого важного для глобальной нефтегазовой индустрии морского пути в очередной раз указала, насколько эластична биржевая цена на черное золото в зависимости от изменения физического предложения. В данном случае речь шла даже не о сокращении объемов добычи нефти, а всего лишь о двухнедельной задержке части морских поставок в порты Индии, Китая, Южной Кореи и Сингапура. Что касается Европы, то в нее через Суэцкий канал в основном поступает сжиженный природный газ (СПГ) из Катара. Сигнальные огни В этой связи стоит напомнить и про другие разовые и периодические логистические проблемы, которые необходимо иметь в виду при биржевой торговле фьючерсами на нефть и акциями нефтяных компаний. Прежде всего, необходимо учитывать ежегодный сезон тропических штормов и ураганов в Мексиканском заливе. Эти природные явления каждое лето наносят более или менее серьезный урон нефтедобывающей инфраструктуре в регионе. По этой же причине в нем временно затрудняются морские перевозки нефти. Обычно новости о сезонных ураганах вблизи побережья США появляются в конце лета. Они способны сдвинуть нефтяные котировки вверх на несколько долларов. Известие о приближающемся сильном урагане нередко отыгрывается нефтяным рынком заранее. Продолжая разговор про морскую добычу нефти, никак нельзя обойти вниманием случаи различного рода технических неполадок на плавучих нефтяных платформах. Иногда такие инциденты принимают очень значимый и неприятный оборот. Например, случившийся в апреле 2010 года взрыв и пожар на платформе Deepwater Horizon привел к крупнейшему в истории США разливу нефти величиной около 5 млн баррелей. Позднее на эту тему даже сняли одноименный голливудский фильм-катастрофу. А в в США был введен полугодовой мораторий на глубоководное бурение, что привело к потере 13 тыс. рабочих мест в нефтегазовой отрасли.

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Эти события наложились по времени на среднесрочный восстановительный рост нефтяных котировок после их обвала в ходе мирового финансового кризиса 2008 года. Но в те дни, когда произошла эта авария, фьючерсы на нефть североамериканского сорта WTI обновили свой полуторалетний максимум. Традиционно горячей точкой на нефтяной карте мира остается Ближний Восток. Из этого региона периодически поступают новости по поводу взрывов, нападений и иных чрезвычайных происшествий на объектах нефтедобывающий и нефтетранспортной инфраструктуры. В частности, Саудовская Аравия регулярно страдает от атак йеменских повстанцев-хуситов. Например, 16 сентября 2019 года фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали почти на 20% по причине резкого сокращения объемов добычи нефти Саудовской Аравией более чем на 50% в результате очередной диверсии, проведенной с помощью беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Подобные события практически нельзя предсказать, но происходят они регулярно. К этому же классу можно отнести и колебания добычи в неспокойной Ливии. Однако значимость этих факторов в течение пары последних лет несколько сократилась, а причина тому в сохраняющемся переизбытке нефти в хранилищах по всему миру после резкого спада потребления в ходе пандемии COVID-19. Риски Ормузского пролива Но я бы отметил особую и очень важную роль для глобального нефтяного рынка в Ближневосточном регионе у Ирана — стратегически значимое положение этой страны, граничащей с Ормузским проливом. Через него из Персидского залива вывозится порядка 20% всей потребляемой в мире нефти. Иными словами, эффект от перекрытия этого морского пути для нефтяного рынка может оказаться в четыре-пять раз более болезненным, чем от недавней приостановки в Суэцком канале. Причем Иран неоднократно заявлял о готовности перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции и иные недружественные шаги со стороны США. Не стоит забывать и о том, что эта страна по-прежнему входит в пятерку мировых лидеров по запасам черного золота. Периодическое обострение "иранского сюжета" способно давать фьючерсам на нефть позитивный довесок в $5–10 за баррель в среднесрочной перспективе. В последний раз это происходило в январе 2020 года. Но тогда США вновь отказались от войны с Исламской Республикой, избрав вместо этого тактику усиления санкционного давления. Попутно надо отметить и тот неочевидный факт, что многие ближневосточные страны парадоксальным образом заинтересованы в поддержании высокого градуса геополитической напряженности в собственном регионе. Это придает ценам на нефть уже ставшую привычной премию за риск. Собственными силами Еще один сюжет из этого ряда — почти забытая история с уничтожением авиацией Воздушно-космических сил РФ порядка 500 бензовозов, нелегально перевозивших нефть из Сирии на переработку в Ирак в ноябре 2015 года. Подобную схему транспортировки называли "нефтепровод на колесах". Не секрет, что мировой нефтяной рынок частично подпитывается серыми поставками из горячих точек мира. Представители Ирана в свое время заявляли о том, что страна успешно обходит международное нефтяное эмбарго с помощью неких схем. Очевидно, что подобные операции происходят по демпинговым ценам, что не идет на пользу нефтяным котировкам в целом.

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