{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines

Эксплуатация этих самолетов в США возобновилась в декабре

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов модели Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте концерна.

На эту тему
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing
Две катастрофы за полгода.

Согласно документу, договоренность была достигнута в декабре 2020 года, однако окончательно условия контракта были согласованы лишь сейчас. Речь идет о поставке 23 самолетов девятого поколения 737 MAX 9. Общее число авиалайнеров, которые Alaska Airlines заказала у Boeing, выросло к настоящему моменту до 120, подчеркивается в заявлении.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек.

После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы.

18 ноября 2020 года глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В декабре в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Объем социальных выплат безработным в Новосибирской области сократят почти вдвое
В этом году на эти цели запланировано 2,6 млрд рублей
Читать полностью