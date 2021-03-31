Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов модели Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте концерна.
Согласно документу, договоренность была достигнута в декабре 2020 года, однако окончательно условия контракта были согласованы лишь сейчас. Речь идет о поставке 23 самолетов девятого поколения 737 MAX 9. Общее число авиалайнеров, которые Alaska Airlines заказала у Boeing, выросло к настоящему моменту до 120, подчеркивается в заявлении.
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек.
После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы.
18 ноября 2020 года глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В декабре в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.