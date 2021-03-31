Страны ОПЕК+ могут установить уровни добычи нефти сразу на май и июнь

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ на министерской встрече 1 апреля могут установить уровни добычи нефти сразу на два месяца - май и июнь, сказали ТАСС два источника в делегациях.

По словам одного из них, следующая встреча может состояться в июне, так как 13 апреля начнется священный для мусульман праздник Рамадан, который продлится около месяца, а во второй половине мая мусульмане будут отмечать Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам). На следующей встрече страны ОПЕК+ могут рассмотреть параметры добычи с июля.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду назначено на 18:00 по мск, заседание переносилось два раза. По словам источников ТАСС, задержка встречи объясняется затянувшимися консультациями между делегациями Саудовской Аравии и Ирака, которые в эти часы проходят в Эр-Рияде. Второй источник отметил, что вечером 30 марта свои позиции по сделке обсудили Россия и Саудовская Аравия в лице вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики королевства принца Абдель Азиза бен Сальмана.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен.

По данным источников агентства Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи, отказавшись от планов по ее восстановлению.

С начала января страны ОПЕК+ собираются раз в месяц и определяют уровни добычи только на следующий месяц. Такая практика была начата, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на ситуацию на рынке. До этого министерские встречи проводились раз в три месяца или даже реже.