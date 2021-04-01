Заявление на перерасчет выплаты на детей 3-7 лет в России можно подать с 1 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Заявления на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет можно подать в РФ, начиная с 1 апреля

Согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Согласно новым правилам предоставления выплат, утвержденных правительством, в составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.

Как сказала замглавы Минтруда Ольга Баталина, с 1 апреля заявления для перерасчета можно будет подать через портал "Госуслуги".

"С 1 апреля можно будет через портал государственных услуг подать заявление для тех, кто уже получает выплату, она им была назначена, для тех, кто уже получает выплату, будет возможным подать заявление на ее перерасчет. В этом случае органы социальной защиты, получив заявления, вновь проверят нуждаемость семьи", - отмечала замминистра.

Формат заявлений

В пресс-службе Минтруда РФ сказали, что с учетом изменившихся правил назначения выплат обновлена форма заявления на портале госуслуг.

"В заявлении содержится перечень ситуаций, которые учитываются при назначении пособий. Гражданину нужно будет заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Сделать это просто: достаточно поставить галочку в нужном поле заявления. Большую часть сведений о гражданине в заявлении тоже заполнять не придется, они автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале госуслуг", - сказал замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Он отмечал, что без сбора дополнительных справок пособие будет назначаться более чем для 95% его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие.