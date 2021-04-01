ТМК направила оферту по выкупу акций у миноритариев ЧТПЗ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского 31 марта направила в Банк России оферту по выкупу акций у миноритариев ЧТПЗ (ТМК владеет 86,54% компании). Об этом говорится в сообщении ТМК.

Предложение носит обязательный характер и распространяется на оставшиеся 13,46% акций ЧТПЗ.

Ранее Трубная металлургическая компания объявила о приобретении 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ должна быть выставлена оферта в соответствии с российским законодательством, отмечала компания.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".