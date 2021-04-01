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Пандемия COVID-19

"Магнит" переведет до 65% сотрудников офиса на удаленку

До пандемии в головном офисе ретейлера работали свыше 10 тыс. сотрудников

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Магнит" переведет часть сотрудников на гибридный и дистанционный формат работы в офисе головной компании в Краснодаре, говорится в сообщении ретейлера.

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"Магнит" начинает перевод головного офиса на новый формат работы. С 1 апреля часть сотрудников головной компании в Краснодаре, функционал которых наиболее эффективен при работе из офиса, вернется на рабочие места. Для остальных сотрудников будут предложены гибридный и полностью дистанционный режимы работы", - говорится в сообщении.

До пандемии в головном офисе "Магнита" работали свыше 10 тыс. сотрудников. По предварительным оценкам, на гибридном и дистанционных режимах работы в будущем могут находиться до 65% персонала.

Сотрудники, работающие на гибридном режиме, будут приходить в офис для обсуждения сложных вопросов, которые не удалось решить дистанционно. Переход на новые режимы позволит отказаться от арендованных офисных помещений, переведя все подразделения в один офис, добавили в компании.

Компания также сохранит все внедренные в пандемию дополнительные меры безопасности. "Магнит" сохранит все внедренные в пандемию дополнительные меры. Помещения оснащены антисептиками, пересмотрен режим работы части мест общего пользования: например, останется закрытым корпоративный спортзал. В головном офисе "Магнита" несколько корпусов, и на входе в каждое здание продолжат работать тепловизоры. Вход возможен исключительно в масках. Расстояние между рабочими местами установлено не менее 1,5 м, организована более частая уборка помещений", - рассказали в компании.

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