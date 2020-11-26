Закон об удаленке, новые виды мотивации. Как пандемия изменила трудовые отношения

В пандемию многие компании перевели сотрудников на удаленку. По данным Минтруда, сейчас из дома работает почти 3,7 млн человек, некоторые из них не вернутся в офис и после снятия ограничений. Для регулирования ставшего популярным формата занятости вводят новые нормы — сегодня Госдума окончательно приняла законопроект об удаленной работе. Планируется, что он вступит в силу с 2021 года. Рассказываем, как компании и работники будут выстраивать отношения и какой опыт у работодателей есть уже сейчас.

Новые правила работы вне офиса

Удаленный формат может быть как временным решением, так и постоянным. В первом случае законодатели установили ограничение — переводить на дистанционку можно будет на срок не более шести месяцев. Для работы из дома потребуется согласие сотрудника, но не всегда. Есть случаи, когда достаточно будет инициативы работодателя, к таким особым обстоятельствам отнесли:

катастрофы природного или техногенного характера,

производственные аварии и несчастные случаи,

пожары, наводнения, землетрясения,

эпидемии и эпизоотии.

Если власти в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) рекомендуют вводить удаленку, работодатели смогут использовать это как основание для издания соответствующего приказа. Перевод будет правом компаний, обязать их госорганы не смогут, пояснил один из авторов инициативы, депутат Андрей Исаев.

Обмениваться трудовыми документами стороны могут электронно, но, например, если больничный оформлмен на бумаге, по закону отправить его нужно будет по почте заказным письмом, а не в виде скана.

Какие обязанности возникнут у работодателей при переходе на удаленку:

обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, возместить расходы связанные с дистанционной работой;

не понижать заработную плату, если на удаленке сохраняется прежний объем обязанностей и сотрудник их выполняет;

если при ЧС работник не может трудиться из дома (нет оборудования или не позволяет специфика работы), это время считается временем простоя и оплачивается ему.

Работник вправе сам определять режим рабочего времени, если компания не установила условия. При этом дистанционного сотрудника невозможно уволить за прогул, но на этот случай введут особые правила. Разорвать договор с удаленщиком можно будет, если он:

не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины;

выбрал дистанционку на постоянной основе, но переехал и уже не может выполнять свои обязанности в полной мере.

В остальном во время работы из дома действуют общие нормы Трудового кодекса, например на неприкосновенность отдыха. Если работодатель привлекает сотрудника сверхурочно, он обязан оплатить ему эти часы согласно ТК РФ.

Опыт компаний: как сейчас устроена удаленка?