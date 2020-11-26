Закон об удаленке, новые виды мотивации. Как пандемия изменила трудовые отношения

В пандемию многие компании перевели сотрудников на удаленку. По данным Минтруда, сейчас из дома работает почти 3,7 млн человек, некоторые из них не вернутся в офис и после снятия ограничений. Для регулирования ставшего популярным формата занятости вводят новые нормы — сегодня Госдума окончательно приняла законопроект об удаленной работе. Планируется, что он вступит в силу с 2021 года. Рассказываем, как компании и работники будут выстраивать отношения и какой опыт у работодателей есть уже сейчас.
Новые правила работы вне офиса
Удаленный формат может быть как временным решением, так и постоянным. В первом случае законодатели установили ограничение — переводить на дистанционку можно будет на срок не более шести месяцев. Для работы из дома потребуется согласие сотрудника, но не всегда. Есть случаи, когда достаточно будет инициативы работодателя, к таким особым обстоятельствам отнесли:
- катастрофы природного или техногенного характера,
- производственные аварии и несчастные случаи,
- пожары, наводнения, землетрясения,
- эпидемии и эпизоотии.
Если власти в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) рекомендуют вводить удаленку, работодатели смогут использовать это как основание для издания соответствующего приказа. Перевод будет правом компаний, обязать их госорганы не смогут, пояснил один из авторов инициативы, депутат Андрей Исаев.
Обмениваться трудовыми документами стороны могут электронно, но, например, если больничный оформлмен на бумаге, по закону отправить его нужно будет по почте заказным письмом, а не в виде скана.
Какие обязанности возникнут у работодателей при переходе на удаленку:
- обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, возместить расходы связанные с дистанционной работой;
- не понижать заработную плату, если на удаленке сохраняется прежний объем обязанностей и сотрудник их выполняет;
- если при ЧС работник не может трудиться из дома (нет оборудования или не позволяет специфика работы), это время считается временем простоя и оплачивается ему.
Работник вправе сам определять режим рабочего времени, если компания не установила условия. При этом дистанционного сотрудника невозможно уволить за прогул, но на этот случай введут особые правила. Разорвать договор с удаленщиком можно будет, если он:
- не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины;
- выбрал дистанционку на постоянной основе, но переехал и уже не может выполнять свои обязанности в полной мере.
В остальном во время работы из дома действуют общие нормы Трудового кодекса, например на неприкосновенность отдыха. Если работодатель привлекает сотрудника сверхурочно, он обязан оплатить ему эти часы согласно ТК РФ.
Опыт компаний: как сейчас устроена удаленка?
Пожалуй, главной задачей для работодателей этой весной было технически организовать удаленку. Кроме покупки компьютеров, компании пробовали разные платформы для проведения конференций, общения и обучения сотрудников. Сейчас эти вопросы у многих решены, но появились новые. Один из главных — выгорание на удаленке и грамотная мотивация коллектива в этих условиях.
"Исключительно формальное общение может привести к разобщению команды, — объясняет директор по организационному развитию HeadHunter Марина Львова. — Мы стараемся компенсировать недостаток "живого" взаимодействия с помощью онлайн-инструментов. Это и проведение праздников в цифровом формате, и наличие корпоративной группы в "ВКонтакте", где сотрудники могут прочитать новости компании и обсудить их с коллегами".
"Особое внимание мы уделяем адаптации новых сотрудников, — говорит директор по персоналу Yota Екатерина Мельникова. — Сложно почувствовать себя частью коллектива, когда не можешь даже поболтать с коллегами в обеденный перерыв. Чтобы новичок не ощущал себя покинутым, за ним закрепляется своего рода ментор — человек, который ответит на все его вопросы. Чаще всего эту роль выполняет непосредственный руководитель. В первый рабочий день нового сотрудника мы публикуем пост-приветствие, представляем коллег, рассказываем о текущих проектах. При знакомстве мы всегда поддерживаем желание новичков рассказать не только о профессиональных компетенциях, но и о личных характеристиках".
По оценкам Центра стратегических разработок, порядка 70% компаний нашли в дистанционном режиме новые возможности и готовы сохранить его в будущем. Однако эксперты предупреждают, что полная удаленка снизит эффективность сотрудников, падение результативности у коллег отмечают и сами работники. Среди главных минусов удаленки россияне называют то, что их отвлекают от работы члены семьи. В некоторых компаниях сотрудников с детьми стараются поддержать. Например, Microsoft в России проводят для малышей специальные развивающие занятия.
"Также достаточно часто у нас устраивают неформальные тимбилдинги, — говорит старший менеджер по работе с персоналом Microsoft в России Виктория Трифонова.— Сотрудники принимают участие в онлайн-вечеринках, кулинарных мастер-классах, спортивных тренировках, включая занятия по йоге, которые проводят их же коллеги. Особый интерес вызывает тема "организация удаленной работы": сотрудники организуют рум-туры, делятся между собой лайфхаками по выстраиванию распорядка дня и обустройству комфортной рабочей зоны дома".
"Для самых спортивных сотрудников мы придумали Yota Challenge, который проходит сейчас, — рассказывает директор по персоналу Yota Екатерина Мельникова. — Суть в том, что за 30 дней участникам необходимо преодолеть 100 километров. Наравне с бегом и ходьбой учитывается любая физическая активность, например, заплыв на 200 метров или девять минут игры в футбол засчитываются как один километр. Тренировки фиксируются в персональных аккаунтах сотрудников на сайте Strava. Участники могут посещать онлайн-тренировки по общей физической подготовке и читать полезные материалы по теме. По завершении челленджа самые активные сотрудники получат призы".
Чтобы поддержать командный дух, во многих компаниях планируют или уже проводили цифровые корпоративы. Какие необычные решения для празднования Нового года с коллегами предлагают организаторы вечеринок, рассказали здесь.
Евгения Горкунова